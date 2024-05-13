Самарская автомобилистка не смогла избежать столкновения со стоявшим КамАЗом

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В воскресенье, 12 мая, в Самаре произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области