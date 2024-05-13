Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество "Знание" ко Дню Победы

9 мая в России отметили 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В каждом регионе страны Российское общество "Знание" в университетах, колледжах, школах, музеях, библиотеках и на других площадках организовало масштабную просветительскую программу. Лекции, кинопоказы, встречи и интеллектуальные викторины были посвящены самому важному — памяти тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, и подвигу советского народа от юных бойцов до работников тыла.

"Ко Дню Победы Российское общество "Знание" по всей стране организовало просветительские лекции, тематические кинопоказы, встречи с ветеранами и участниками СВО. К этой работе подключились все наши филиалы, и уже в первую неделю проведено более 600 мероприятий. Они будут идти вплоть до 31 мая, поэтому мы приглашаем всех присоединиться и отметить этот праздник вместе с нами", — рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Филиалы Общества "Знания" в Приволжском федеральном округе организовали около 70 просветительских мероприятий. В преддверии 9 мая со сцены самарской школы № 121 поэты и композиторы Михаил Чудаков и Михаил Стрельцов выступили с авторскими песнями и стихами о буднях фронта и тыла, о бойцах СВО и их родных. Большинство музыкальных и поэтических произведений самарских поэтов основаны на реальных событиях. Артисты называют себя бойцами идеологического фронта, их песни-репортажи помогают побеждать фашизм.

Кроме встречи с самарскими поэтами школьники имели возможность потренироваться в сборке-разборке оружия, оказании первой медицинской помощи. Ребята с интересом взялись за изготовление окопных свечей и примерку военной амуниции. Мастер-классы по начальной военной подготовке провели сотрудники АНО ДПО "Высшая школа современного образования", лекторы Российского общества "Знание" Игорь Григорьянц, Елена Бобкова с участием волонтеров. Мероприятие стало продолжением региональной общественно-просветительской акции "За родное, за свое".

В Ульяновской области лекторы Российского общества "Знание" присоединились к автопробегу "Дорогами Героев". Более 20 машин, участвующих в пробеге, колонной проехали по центральным улицам Ульяновска к Вечному Огню на площади 30-летия Победы. Участники пробега возложили цветы. В память павших, была объявлена Минута молчания. Затем колонны разъехались по районам Ульяновска. По пути следования участники автопробега останавливались возле обелисков, памятников и у мест захоронения героев войны, где приводили в порядок памятные места и возлагали цветы.

В республиканском Музее поискового движения в Марий Эл прошел день открытых дверей. Лектор Общества "Знание", командир студенческого поискового отряда "Воскресение", руководитель Республиканского центра патриотического воспитания Петр Бусыгин рассказал об экспедиции студенческого поискового отряда в Ленинградскую область и уникальной находке — иконе.

В Пензе лекторы Российского общества "Знание" рассказали студентам колледжа транспортных технологий, кем хотели стать их сверстники во времена Великой Отечественной войны. А в Кирове студенты и школьники узнали о подвигах предков и народных героях, хрестоматийных примерах доблести и семейных историях. Просветительские лекции продолжатся в муниципалитетах.

Лектор Российского общества "Знание", доктор исторических наук, профессор Саратовского государственного национального университета им. Н. Г. Чернышевского Анатолий Мякшев рассказал о триумфах и трагедиях в истории России XX–XXI века. А руководитель Саратовского отделения ООД "Клубы Исторической Реконструкции России" Максим Жуков выступил с исторической инсталляцией — показал реконструкции, которые они организуют, а также продемонстрировал обмундирование и предоставил возможность школьникам его примерить. В завершении мероприятия для участников провели квиз по истории и знаковым праздникам и датам, приуроченным Великой Отечественной войны.

Особый интерес у жителей вызвали тематические кинопоказы, посвященные Дню Победы.

Мультимедийный формат позволяет донести до самой широкой, в том числе молодежной, аудитории важные смыслы, такие как сохранение памяти о подвигах наших ветеранов и советских воинов, любовь к своей родине, патриотические и семейные ценности. Всего кинопоказы прошли на 1000 площадках по всей стране, было показано более 200 кинокартин. Присоединиться к ним можно, пройдя регистрацию на сайте Знание.Кино.

Мероприятия просветительской организации объединят всю страну и пройдут с 6 по 31 мая.

Попробовать себя в качестве лектора, выступить перед аудиторией и поделиться с молодежью подвигами наших соотечественников в период Великой Отечественной войны может каждый. Для этого необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться для участия в проекте.

Подробнее о мероприятиях и о том, как к ним присоединиться, можно узнать на сайте Российского общества "Знание" по ссылке.