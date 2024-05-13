Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество "Знание" ко Дню Победы

9 мая в России отметили 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В каждом регионе страны Российское общество "Знание" в университетах, колледжах, школах, музеях, библиотеках и на других площадках организовало масштабную просветительскую программу. Лекции, кинопоказы, встречи и интеллектуальные викторины были посвящены самому важному — памяти тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, и подвигу советского народа от юных бойцов до работников тыла.
"Ко Дню Победы Российское общество "Знание" по всей стране организовало просветительские лекции, тематические кинопоказы, встречи с ветеранами и участниками СВО. К этой работе подключились все наши филиалы, и уже в первую неделю проведено более 600 мероприятий. Они будут идти вплоть до 31 мая, поэтому мы приглашаем всех присоединиться и отметить этот праздник вместе с нами", — рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Филиалы Общества "Знания" в Приволжском федеральном округе организовали около 70 просветительских мероприятий. В преддверии 9 мая со сцены самарской школы № 121 поэты и композиторы Михаил Чудаков и Михаил Стрельцов выступили с авторскими песнями и стихами о буднях фронта и тыла, о бойцах СВО и их родных. Большинство музыкальных и поэтических произведений самарских поэтов основаны на реальных событиях. Артисты называют себя бойцами идеологического фронта, их песни-репортажи помогают побеждать фашизм.
Кроме встречи с самарскими поэтами школьники имели возможность потренироваться в сборке-разборке оружия, оказании первой медицинской помощи. Ребята с интересом взялись за изготовление окопных свечей и примерку военной амуниции. Мастер-классы по начальной военной подготовке провели сотрудники АНО ДПО "Высшая школа современного образования", лекторы Российского общества "Знание" Игорь Григорьянц, Елена Бобкова с участием волонтеров. Мероприятие стало продолжением региональной общественно-просветительской акции "За родное, за свое".
В Ульяновской области лекторы Российского общества "Знание" присоединились к автопробегу "Дорогами Героев". Более 20 машин, участвующих в пробеге, колонной проехали по центральным улицам Ульяновска к Вечному Огню на площади 30-летия Победы. Участники пробега возложили цветы. В память павших, была объявлена Минута молчания. Затем колонны разъехались по районам Ульяновска. По пути следования участники автопробега останавливались возле обелисков, памятников и у мест захоронения героев войны, где приводили в порядок памятные места и возлагали цветы.
В республиканском Музее поискового движения в Марий Эл прошел день открытых дверей. Лектор Общества "Знание", командир студенческого поискового отряда "Воскресение", руководитель Республиканского центра патриотического воспитания Петр Бусыгин рассказал об экспедиции студенческого поискового отряда в Ленинградскую область и уникальной находке — иконе.
В Пензе лекторы Российского общества "Знание" рассказали студентам колледжа транспортных технологий, кем хотели стать их сверстники во времена Великой Отечественной войны. А в Кирове студенты и школьники узнали о подвигах предков и народных героях, хрестоматийных примерах доблести и семейных историях. Просветительские лекции продолжатся в муниципалитетах.
Лектор Российского общества "Знание", доктор исторических наук, профессор Саратовского государственного национального университета им. Н. Г. Чернышевского Анатолий Мякшев рассказал о триумфах и трагедиях в истории России XX–XXI века. А руководитель Саратовского отделения ООД "Клубы Исторической Реконструкции России" Максим Жуков выступил с исторической инсталляцией — показал реконструкции, которые они организуют, а также продемонстрировал обмундирование и предоставил возможность школьникам его примерить. В завершении мероприятия для участников провели квиз по истории и знаковым праздникам и датам, приуроченным Великой Отечественной войны.
Особый интерес у жителей вызвали тематические кинопоказы, посвященные Дню Победы.
Мультимедийный формат позволяет донести до самой широкой, в том числе молодежной, аудитории важные смыслы, такие как сохранение памяти о подвигах наших ветеранов и советских воинов, любовь к своей родине, патриотические и семейные ценности. Всего кинопоказы прошли на 1000 площадках по всей стране, было показано более 200 кинокартин. Присоединиться к ним можно, пройдя регистрацию на сайте Знание.Кино.
Мероприятия просветительской организации объединят всю страну и пройдут с 6 по 31 мая.
Попробовать себя в качестве лектора, выступить перед аудиторией и поделиться с молодежью подвигами наших соотечественников в период Великой Отечественной войны может каждый. Для этого необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться для участия в проекте.
Подробнее о мероприятиях и о том, как к ним присоединиться, можно узнать на сайте Российского общества "Знание" по ссылке.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************