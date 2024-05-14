Главврач больницы им. Середавина: "У нас до сих пор работает ковидный модуль"

Какие высокотехнологичные виды помощи оказывают сегодня в СОКБ им. В.Д.Середавина и что такое торакальная хирургия - об этом рассказал Сергей Юрьевич Пушкин, главный врач больницы, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа по торакальной хирургии, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургических болезней детей и взрослых СамГМУ.

- Вы уже три с половиной года руководите самой крупной больницей в Самарской области. Это был достаточно сложный период - чего стоит одна эпидемия ковида!.. Какие наиболее важные результаты за эти годы вы можете отметить?

- Мне хотелось бы начать с того, что во время эпидемии ковида наша больница на две трети работала как инфекционный госпиталь на 1290 коек. В главном корпусе и во вновь построенном модуле принимали больных с новой коронавирусной инфекцией.

Сотрудники нашей больницы внесли очень большой вклад в борьбу с этой опасной инфекцией. При этом продолжали функционировать отделения педиатрического и акушерско-гинекологического корпусов, часть подразделений для оказания медицинской помощи взрослым.

При уменьшении количества больных ковидом мы начали восстанавливать специализированные профили областной больницы. За последний год нам удалось вернуться к доковидным объемам оказания медицинской помощи.

Еще одно достижение - нам удалось при поддержке и губернатора, и министерства здравоохранения Самарской области открыть первое в Самарском регионе отделение паллиативной помощи детям. Кроме медицинской помощи, мы обучаем родственников для того, чтобы они продолжали осуществлять уход за детьми дома.

В нашей больнице продолжает работать санавиация, в том числе в ее классическом понимании, когда эвакуация осуществляется по воздуху на специальных вертолетах. За последние три года, с момента возобновления работы авиационного транспорта, было эвакуировано более 450 пациентов с тяжелой патологией из дальних уголков нашего региона. Также был обновлен парк реанимобилей.

- Какова постковидная реальность для медучреждений, подобных вашему? Насколько ощутимы отголоски эпидемии?

- У нас до сих пор работает инфекционный модуль, где находятся пациенты с ковидом, с тяжелыми сопутствующими патологиями.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем и поступление пациентов, у которых в анамнезе перенесенная новая коронавирусная инфекция. Это вопрос ближайшего будущего - реабилитация постковидных больных и изучение новых заболеваний, связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией.

- Больница постоянно растет и развивается, медицинская помощь совершенствуется, появляются новые высокотехнологичные виды помощи. Какие наиболее интересные достижения можно отметить?

- В 2022 году у нас появилось новое направление - хирургия новорожденных. Дети, которым требуется оказание экстренной хирургической помощи сразу же после родов, получают ее у нас в больнице, без перевода в другие лечебные учреждения. Не все, к сожалению, но большинство.

В 2023 году мы впервые начали делать аутозаготовку крови и плазмы в перинатальном центре. Благодаря этому снижаются риски развития осложнений и у детей, и у женщин.

Также мы начали применять генную терапию для пациентов ревматологического, пульмонологического и гастроэнтерологического профиля. Это новое направление в медицине, которое позволяет влиять в лучшую сторону на заболевания, которые раньше практически не поддавались стандартной терапии.

В честь 115-летия больницы состоялась научная конференция, посвященная инновационным технологиям. Являясь крупнейшим стационаром Приволжского федерального округа РФ, мы представили все направления, по которым оказываем помощь: хирургия, терапия, гинекология, педиатрия. На конференцию приехали ведущие врачи и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара. Мы провели показательные операции в формате мастер-класса. За ними в онлайн-трансляции следили более чем из 45 регионов. Наши хирурги вместе с коллегами смогли усовершенствовать свое профессиональное мастерство.

- Самарская область является признанным центром медицинского туризма. По каким видам помощи, оказываемой жителям других регионов и стран, СОКБ занимает лидирующие позиции? Есть ли планы по развитию этого направления?

- Да, мы оказываем помощь пациентам из других регионов, из других стран. В 2023 году амбулаторное лечение в нашей больнице прошли более чем 1700 человек, а 610 иностранных пациентов были госпитализированы. В основном это жители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Азербайджана. Развитие медицинского туризма - одно из приоритетных направлений работы нашей больницы.

- Ваш профиль - торакальная хирургия - служит одной из визитных карточек больницы. Пишут, что наша областная больница вышла в этом плане на федеральный уровень. Расскажите о достижениях самарских врачей в этой сфере.

- На нашей базе уже на протяжении десяти лет на регулярной основе встречаются ведущие врачи - торакальные хирурги Российской Федерации. Изначально мы предоставляли площадку для операций, выступлений и мастер-классов, чтобы российские ученые и врачи могли поделиться своими технологиями, а мы учились у них. За десять лет мы, конечно, шагнули далеко вперед, внедрены такие методики, как хирургия трахеи, пищевода, а также другие инновационные методы лечения.

Мы активно внедряем в свою практику передовые технологии, чтобы обеспечить нашим пациентам доступ к самым современным и эффективным методам лечения. Однако впереди еще много работы, и мы продолжим совершенствовать свои навыки и знания, чтобы предоставлять нашим пациентам наилучшую медицинскую помощь.

- Что входит в обязанности главного регионального внештатного специалиста - торакального хирурга?

- В первую очередь - организационно-методическая деятельность и оказание консультативно-лечебной помощи. Но, по сути, главная задача - поддерживать медицинскую помощь в регионе по своему направлению на должном уровне.

Торакальная хирургия - это хирургия органов грудной клетки, которая включает в себя лечение онкологии, туберкулеза и общую торакальную помощь. Важно, чтобы врач-хирург владел современными методиками и умел оперировать не только по узким нозологиям, но и в целом на грудной клетке и в грудной полости. Это наша главная задача.

- В грудной клетке находятся органы, скажем мягко, очень разные. То есть все знают легкие, все знают пищевод. Что еще входит в, скажем так, область ваших профессиональных интересов?

- Чтобы торакальный хирург мог эффективно работать, он должен обладать навыками в различных областях хирургии. Например, при удалении пищевода требуется его замещение. Врач-хирург должен в совершенстве владеть методами операции на брюшной полости для того, чтобы сформировать искусственный пищевод из какой-либо части желудочно-кишечного тракта. Это позволит пациенту впоследствии полноценно питаться. Операция связана с кровоснабжением органов - значит торакальный хирург должен обязательно владеть элементами сосудистой хирургии.

Мы работаем с жизненно важными органами, поэтому торакальный хирург должен свободно ориентироваться в хирургии органов разной локализации. Только тогда у него все получится.

- А сердце? Оно ведь тоже в грудной клетке…

- Операциями на сердце в России занимаются сердечно-сосудистые хирурги. Торакальный хирург может оказать помощь только в экстренном порядке, когда имеется ранение. А все остальные вмешательства (например, при онкологии, когда требуется резекция легкого и, может быть, какой-то части сердца) это делается совместными бригадами.

- Лечение каких болезней органов грудной клетки наиболее актуально сегодня - в мире вообще и в Самарской области в частности? С какими случаями чаще всего приходится иметь дело?

- На первом месте все-таки стоит онкология. Это на самом деле проблема, которую еще решать и решать. Главное тут - наверное, диагностика. Чем раньше поставлен диагноз, тем быстрее могут подключиться врачи, тем быстрее человек получит лечение. Много проблем, связанных с нагноительными заболеваниями легких. Туберкулез органов дыхания занимает не последнее место.

- Как человек может понять, что ему нужна консультация торакального хирурга? Есть какие-то специфические симптомы?

- Торакальный хирург оказывает все-таки специализированную помощь. Понятно, что перед тем, как пациент попадает к такому врачу, он должен пройти обследование, на основании которого врач любой специальности может направить на консультацию к хирургу.

Есть две основных группы симптомов, которые могут говорить о заболеваниях именно органов грудной клетки. Первый связан с дыханием - кашель, мокрота, одышка, появление крови в мокроте, боль в грудной клетке. Второй связан с нарушением питания - когда имеется затруднение при прохождении пищи, неприятные ощущения, горечь, изжога.

Однако надо помнить, что диагноз может поставить только врач. Самое основное - это все-таки своевременно и полноценно проходить диспансеризацию. Это позволяет даже без жалоб выявить любое заболевание на ранних стадиях и назначить своевременное лечение. Поэтому я не делал бы акцента на симптомах. Давайте все-таки выявлять болезни до появления клинических проявлений.