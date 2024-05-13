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Более трети обращений к педиатру "Виртуальной клиники" "Ингосстраха" связаны с детской аллергией

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Весна — период обострений аллергических заболеваний у взрослых и детей. При этом если взрослые люди располагают достаточными знаниями о своем организме, то для детей и их родителей все может происходить впервые — ребенок знакомится с новой для себя едой, впервые встречается с цветением растений, контактирует с животными. За 1 квартал 2024 г. более 30% всех обращений к педиатрам сервиса "Виртуальной клиники" были связаны с проявлениями аллергии у детей.

Педиатр сервиса "Виртуальная клиника" Анастасия Паршина поделилась особенностями диагностики аллергии у детей. Прежде всего стоит разобраться, что же представляет собой аллергическая реакция. Аллергия — это неадекватная реакция иммунной системы на широкий спектр привычных вещей — продукты питания (к сильным аллергенам можно отнести, к примеру, орехи или рыбу), медикаменты, пыльцу, шерсть животных, укусы насекомых и т. д. Склонность к аллергии может наблюдаться с самого рождения. Аллергия у детей — это распространенная проблема, с которой родители достаточно часто обращаются за квалифицированной помощью.

В диагностике аллергических реакций главную роль играет тщательный анализ рациона и контактов ребенка с аллергенами, распространёнными в его месте жительства. При наличии симптомов аллергии родителям рекомендуют вести дневник питания или дневник взаимодействий ребенка, что позволит сформировать гипотезы причин аллергической реакции. Исходя из анализа дневника аллергологом назначается лабораторная диагностика в момент ремиссии (отсутствия симптомов аллергии). В связи с тем, что диагностика причин аллергической реакции при первом обращении ребенка к педиатру может растянуться на длительный срок, могут назначаться средства, устраняющие или уменьшающие проявление аллергии, которые направлены на улучшение качества жизни ребенка.

Проконсультироваться с педиатром сервиса "Виртуальная клиника" можно в мобильном приложении IngoMobile. Запись к педиатру сервиса на удобный временной слот и выбор типа связи (аудиосвязь/чат) доступна прямо с главного экрана мобильного приложения в разделе "Основные действия" или через свой страховой полис ДМС. Можно установить напоминание о записи на консультацию, а в чат с доктором удобно отправить необходимые документы (например, результаты анализов) или обсудить симптомы ребенка.

"Консультирование детей и их родителей имеет важное значение для развития сервиса "Виртуальная клиника". Мы знаем, сколько вопросов может возникать у родителя, поэтому стараемся максимально поддержать и сориентировать клиентов на непростом родительском пути. К педиатру "Виртуальной клиники" можно обратиться не только по вопросам аллергии у ребенка, но и в случаях обычных простуд или, например, колик, даже по тонкостям ухода за грудничком", — комментирует директор Департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Анастасия Скурихина.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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