За год зарплаты, предлагаемые самарцам, выросли на 16 тыс. рублей

В Самарской области произошел сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 г. относительно весны 2023 г.: зарплаты в вакансиях выросли с 40 тыс. до 55,9 тыс., то есть почти на 16 тыс. рублей за год. Об этом свидетельствует анализ динамики предлагаемых зарплат на рынке труда региона, проведенный hh.ru.

По прогнозам сервиса, зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года: людей не хватает и бизнес готов предлагать все большие деньги новым работникам.

Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях для работников сферы сельского хозяйства (+35 тыс. до 96,7 тыс. рублей) и в сфере добычи сырья (+34 тыс. до 94,6 тыс. рублей). Также выросли зарплаты и в сферах логистики (+30 до 84 тыс.), в топ-менеджменте (+28,5 тыс. до 99,8 тыс.), для обслуживающего персонала (+24,6 тыс. до 67 тыс.), в строительстве (+24 тыс. до 74 тыс.).

Начали расти зарплаты и для рабочего персонала: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 22,6 тыс. до 70,8 тыс. рублей. Зарплаты в предложениях для представителей сферы автомобильного бизнеса этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 22,4 тыс. до 75 тысяч.

При этом большая часть регионов ПФО отстает по росту зарплат от общероссийского тренда (прирост в среднем на 17,4 тыс. рублей за год).

"Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба, - комментирует директор hh.ru ПФО Альбина Султанова. - Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания".