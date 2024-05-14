В Самаре 14 мая ограничено движение из-за Радоницы

Во вторник, 14 мая, в православный праздник Радоница - день поминовения усопших, в Самаре будет ограничено движение транспорта, сообщает городской дептранс.

До 16:00 будет временно ограничено движение на следующих участках:

- по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;

- по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Данные ограничительные меры не распространяются на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.