При поддержке "Т Плюс" в Самаре появился новый арт-объект

На здании исполнительной дирекции Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по адресу Маяковского, 15 появилось новое граффити. Над его созданием работали известные художники Денис Вертиго и Андрей ЧЖНС.

Граффити украсило два фасада здания на пересечении улиц Маяковского и Галактионовской. "Весна, тепло, любовь!" — эти образы легли в основу красочного арт-объекта. На нем изображены юноша и девушка на фоне весеннего города. В их руках бабочка как символ красоты и хрупкости окружающего мира. Молодые люди вместе с родным городом встречают пору дурманящего цветения, начала долгожданного курортного сезона и первой любви.

"Из года в год энергокомпания дает возможность талантливым художникам показать свое мастерство и сделать наш город еще привлекательнее. Уверена, новый арт-объект порадует красочным исполнением самарцев и гостей города", — рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, что "Т Плюс" не первый год вносит свой вклад в создание колоритной городской среды. Различные авторские граффити украсили стену Самарской ГРЭС и дома № 12 по ул. Маяковского, павильоны тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Тематика самая разнообразная — от напоминаний о безопасном поведении вблизи энергообъектов до советов по сохранению природы и народных сказаний.