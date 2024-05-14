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Новикомбанк расширяет сотрудничество с Тюменской областью

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил ряд соглашений, расширяющих сотрудничество с ведущими фондами поддержки инвестиций и предпринимательства Тюменской области.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Генеральное соглашение, которое предоставляет Новикомбанку право участвовать в тендерах на размещение депозитов, было подписано с Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области". А предметом Соглашения о взаимодействии с Фондом финансирования предпринимательства Тюменской области является информационное взаимодействие, направленное на решение задач социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства.

Подписанные договоры стали продолжением начавшегося в феврале сотрудничества в области предоставления льготного финансирования промышленным предприятиям. К примеру, благодаря партнерству Новикомбанка и Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" предприниматели сегмента МСП региона получили возможность в случае недостаточности собственного залога получать кредиты под поручительство Фонда.

Основной целью взаимовыгодного партнерства с фондами Тюменской области для Новикомбанка является обеспечение доступного финансирования промышленности за счет развития льготных банковских программ, расширения инвестиционной поддержки бизнеса, взаимодействия с компаниями региона и предоставления им широкой линейки кредитных и документарных продуктов.

"Тюменская область — перспективный и очень динамично развивающийся регион, занимающий одно из первых мест по производству промышленной продукции. Надеемся, что расширение партнерства с Новикомбанком внесет весомый вклад в улучшение финансового климата и инвестиционного потенциала этого уникального края", — заявила управляющая филиалом Новикомбанка в Челябинске Ирина Кудрякова.

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