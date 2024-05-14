"Ингосстрах" проанализировал, какие случаи происходили с застрахованными альпинистами в горах

Многие туристы выбирают местом отдыха горы и приобретают страховку для экстремальных видов спорта. "Ингосстрах" проанализировал обращения, которые поступали в компанию от российских клиентов, занимавшихся альпинизмом в разных странах.

Наибольшие выплаты по риску "Занятие экстремальными видами спорта и экстремальными хобби" были зафиксированы в 2022 году. Заявления от клиентов поступали из Непала, Китая, Киргизии, Таджикистана, Танзании, Пакистана, Грузии, Тибета, Индии, Чили, Аргентины, Эквадора и Перу. Максимальное количество обращений было зафиксировано в Пакистане, Непале, Аргентине и Таджикистане.

Чаще всего клиенты обращались в компанию с жалобами на головную боль, лихорадку, кашель и затрудненное дыхание, а также слабость. При таких симптомах застрахованным необходима медицинская помощь, поэтому нередки случаи экстренной эвакуации с гор. Преимущественно в клиниках ставят диагноз "горная болезнь" и альпинистов оставляют на лечение. Также в "Ингосстрах" поступали обращения в связи с травмами, включая переломы. Все случаи, связанные с альпинизмом, были на особом контроле, компания оставалась на связи с клиентами, ассистансами и медицинскими организациями. Клиентам была оказана медицинская помощь, проведены требуемые исследования и выданы медицинские препараты, при необходимости осуществлялась экстренная эвакуация. Средняя сумма расходов по таким кейсам составляет от 2 до 5 тысяч долларов на каждый случай.

Самая большая сумма в 2023 году, которую выплатил "Ингосстрах" в рамках поисково-спасательной операции застрахованного альпиниста, составила около 15 тысяч долларов. Клиента эвакуировали с горы Гешербрум в Пакистане и доставили в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Еще одному альпинисту потребовалась помощь в Киргизии — во время восхождения на пик Рацека застрахованный сорвался и получил перелом бедра. Клиент был эвакуирован вертолетом и доставлен в медицинское учреждение. "Ингосстрах" покрыл расходы за эвакуацию и госпитализацию в сумме 6,7 тысяч долларов.

Также несколько страховых случаев произошли с альпинистами во время восхождения на Эверест. Клиенты обращались с различными симптомами острой горной болезни, а также травмами. Всем застрахованным оказана оперативная помощь: эвакуация вертолетом и госпитализация. Расходы составили от 4 до 6 тысяч долларов за эвакуацию и от 1 до 2,5 тысяч долларов за лечение.

В 2024 году "Ингосстрах" также оперативно помогал застрахованным альпинистам. В марте в Непале клиента эвакуировали с острой горной болезнью, расходы на эвакуацию и госпитализацию составили 6,6 тысяч долларов. Также в Непале в апреле эвакуировали и госпитализировали еще одного альпиниста с острой горной болезнью — расходы составили 7 тысяч долларов.

"Ингосстрах" обладает большим опытом страхования путешественников, которые занимаются альпинизмом. Клиенты могут оформить полис на себя и членов семьи на любой период от 3 дней до 1 года и выбрать страховую сумму — максимальную выплату, которую можно получить при наступлении страхового случая.

"Альпинизм — это не только красивые горы и увлекательные восхождения, но и существенный риск для жизни и здоровья. Чтобы вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь, важно оформить страховой полис для путешествий с включенной дополнительной опцией активного отдыха. При наличии такой страховки можно с уверенностью покорять любые вершины, а о страховой защите позаботится наша компания", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".