"Ингосстрах" проанализировал, какие случаи происходили с застрахованными альпинистами в горах

Многие туристы выбирают местом отдыха горы и приобретают страховку для экстремальных видов спорта. "Ингосстрах" проанализировал обращения, которые поступали в компанию от российских клиентов, занимавшихся альпинизмом в разных странах.
Наибольшие выплаты по риску "Занятие экстремальными видами спорта и экстремальными хобби" были зафиксированы в 2022 году. Заявления от клиентов поступали из Непала, Китая, Киргизии, Таджикистана, Танзании, Пакистана, Грузии, Тибета, Индии, Чили, Аргентины, Эквадора и Перу. Максимальное количество обращений было зафиксировано в Пакистане, Непале, Аргентине и Таджикистане.
Чаще всего клиенты обращались в компанию с жалобами на головную боль, лихорадку, кашель и затрудненное дыхание, а также слабость. При таких симптомах застрахованным необходима медицинская помощь, поэтому нередки случаи экстренной эвакуации с гор. Преимущественно в клиниках ставят диагноз "горная болезнь" и альпинистов оставляют на лечение. Также в "Ингосстрах" поступали обращения в связи с травмами, включая переломы. Все случаи, связанные с альпинизмом, были на особом контроле, компания оставалась на связи с клиентами, ассистансами и медицинскими организациями. Клиентам была оказана медицинская помощь, проведены требуемые исследования и выданы медицинские препараты, при необходимости осуществлялась экстренная эвакуация. Средняя сумма расходов по таким кейсам составляет от 2 до 5 тысяч долларов на каждый случай.
Самая большая сумма в 2023 году, которую выплатил "Ингосстрах" в рамках поисково-спасательной операции застрахованного альпиниста, составила около 15 тысяч долларов. Клиента эвакуировали с горы Гешербрум в Пакистане и доставили в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Еще одному альпинисту потребовалась помощь в Киргизии — во время восхождения на пик Рацека застрахованный сорвался и получил перелом бедра. Клиент был эвакуирован вертолетом и доставлен в медицинское учреждение. "Ингосстрах" покрыл расходы за эвакуацию и госпитализацию в сумме 6,7 тысяч долларов.
Также несколько страховых случаев произошли с альпинистами во время восхождения на Эверест. Клиенты обращались с различными симптомами острой горной болезни, а также травмами. Всем застрахованным оказана оперативная помощь: эвакуация вертолетом и госпитализация. Расходы составили от 4 до 6 тысяч долларов за эвакуацию и от 1 до 2,5 тысяч долларов за лечение.
В 2024 году "Ингосстрах" также оперативно помогал застрахованным альпинистам. В марте в Непале клиента эвакуировали с острой горной болезнью, расходы на эвакуацию и госпитализацию составили 6,6 тысяч долларов. Также в Непале в апреле эвакуировали и госпитализировали еще одного альпиниста с острой горной болезнью — расходы составили 7 тысяч долларов.
"Ингосстрах" обладает большим опытом страхования путешественников, которые занимаются альпинизмом. Клиенты могут оформить полис на себя и членов семьи на любой период от 3 дней до 1 года и выбрать страховую сумму — максимальную выплату, которую можно получить при наступлении страхового случая.
"Альпинизм — это не только красивые горы и увлекательные восхождения, но и существенный риск для жизни и здоровья. Чтобы вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь, важно оформить страховой полис для путешествий с включенной дополнительной опцией активного отдыха. При наличии такой страховки можно с уверенностью покорять любые вершины, а о страховой защите позаботится наша компания", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.