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Здравоохранение Общество

В Октябрьском районе Самары строят новую детскую поликлинику

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На оперативном совещании регионального правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, был рассмотрен вопрос строительства объектов здравоохранения.

Врио министра строительства Самарской области Алексей Веселов доложил на совещании о ходе работ по объектам капитального строительства в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Так, в феврале текущего года была введена в эксплуатацию поликлиника на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары. В соответствии с графиком ведется строительство поликлиники мощностью более 1000 посещений в смену в поселке Смышляевка. Текущая готовность объекта составляет 38%.

Также возводят здание детской поликлиники на 500 посещений в смену в Самаре в границах улиц Н.Панова, Часовой, Ерошевского. По нацпроекту "Здравоохранение" поликлиника на 700 посещений в смену появится в Кинеле. По этому объекту уже заключен госконтракт на строительство.

Также по информации областного минздрава, в Промышленном районе Самары ведутся работы по подготовке нового поликлинического отделения. Его сделают на базе городской поликлиники № 14. Капитальный ремонт существующего здания на 3-й Просеке, 157 уже начался.

Строительство новых объектов здравоохранения ведется в городах и муниципальных районах области, проводится капитальный ремонт зданий медицинских организаций.

Ранее Дмитрий Азаров отмечал, что в Самарской области с начала реализации нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента Владимира Путина, в регионе введено в эксплуатацию более 150 новых объектов для оказания медицинской помощи жителям. Это госпитали, больницы, офисы врачей общей практики, ФАПы.

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