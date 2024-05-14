В Октябрьском районе Самары строят новую детскую поликлинику

На оперативном совещании регионального правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, был рассмотрен вопрос строительства объектов здравоохранения.

Врио министра строительства Самарской области Алексей Веселов доложил на совещании о ходе работ по объектам капитального строительства в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Так, в феврале текущего года была введена в эксплуатацию поликлиника на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары. В соответствии с графиком ведется строительство поликлиники мощностью более 1000 посещений в смену в поселке Смышляевка. Текущая готовность объекта составляет 38%.

Также возводят здание детской поликлиники на 500 посещений в смену в Самаре в границах улиц Н.Панова, Часовой, Ерошевского. По нацпроекту "Здравоохранение" поликлиника на 700 посещений в смену появится в Кинеле. По этому объекту уже заключен госконтракт на строительство.

Также по информации областного минздрава, в Промышленном районе Самары ведутся работы по подготовке нового поликлинического отделения. Его сделают на базе городской поликлиники № 14. Капитальный ремонт существующего здания на 3-й Просеке, 157 уже начался.

Строительство новых объектов здравоохранения ведется в городах и муниципальных районах области, проводится капитальный ремонт зданий медицинских организаций.

Ранее Дмитрий Азаров отмечал, что в Самарской области с начала реализации нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента Владимира Путина, в регионе введено в эксплуатацию более 150 новых объектов для оказания медицинской помощи жителям. Это госпитали, больницы, офисы врачей общей практики, ФАПы.