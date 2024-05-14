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Страхование Финансы

ВСК застраховала автопарк РГБУ "Производственно-техническое управление главы и правительства Карачаево-Черкесской республики"

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Карачаево-Черкесский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Республиканского государственного бюджетного учреждения "Производственно-техническое управление главы и правительства Карачаево-Черкесской республики".

Страховая защита действует до конца декабря 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 65 автомобилей предприятия. Стоимость контракта составила более 271 тысячи рублей.

"Для поддержания бесперебойной работы предприятия необходимо обеспечить защиту автопарка полисами ОСАГО. ВСК поможет сохранить исправное состояние автомобилей, предоставив качественное обслуживание и профессиональное урегулирование всех страховых случаев", — отметила Оксана Гонтаренко, директор Карачаево-Черкесского филиала Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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