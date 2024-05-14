ВСК застраховала автопарк РГБУ "Производственно-техническое управление главы и правительства Карачаево-Черкесской республики"

Карачаево-Черкесский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Республиканского государственного бюджетного учреждения "Производственно-техническое управление главы и правительства Карачаево-Черкесской республики".

Страховая защита действует до конца декабря 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 65 автомобилей предприятия. Стоимость контракта составила более 271 тысячи рублей.

"Для поддержания бесперебойной работы предприятия необходимо обеспечить защиту автопарка полисами ОСАГО. ВСК поможет сохранить исправное состояние автомобилей, предоставив качественное обслуживание и профессиональное урегулирование всех страховых случаев", — отметила Оксана Гонтаренко, директор Карачаево-Черкесского филиала Страхового Дома ВСК.