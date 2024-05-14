В Курумоче более чем на 19 часов задерживается вылет в Новый Уренгой

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Во вторник, 14 мая, произошла задержка рейса Самара — Новый Уренгой авиакомпании Redwings. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.