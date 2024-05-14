В Курумоче более чем на 19 часов задерживается вылет в Новый Уренгой

Во вторник, 14 мая, произошла задержка рейса Самара — Новый Уренгой авиакомпании Redwings. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Вылет отложили по технической причине с 9:10 до 4:35 15 мая. На рейс зарегистрировано 99 пассажиров.
В аэропорт выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров организовали мобильную приемную.
В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.