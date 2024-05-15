В автокатастрофе в Сергиевском районе погибли четыре человека

В среду, 15 мая, примерно в 05:40 в районе 1111 км автомобильной дороге М5 "Урал" произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Автокатастрофа унесла жизнь четырех человек.
По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota Hilux допустил касательное столкновение с автомашиной Lada Kalina, выезжающей на автодорогу М5 "Урал" со стороны Сергиевска, после чего столкнулся с движущимся по "встречке" грузовиком. Водитель и два пассажира автомобиля Toyota Hilux, а также водитель грузовой автомашины скончались на месте ДТП.
На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует и.о прокурора Сергиевского района Алексей Петров. Также на месте происшествия работают пожарные спасатели ПСО 40 Самарской области.
Районная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Ход доследственной проверки взят на контроль.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!