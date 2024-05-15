В автокатастрофе в Сергиевском районе погибли четыре человека

В среду, 15 мая, примерно в 05:40 в районе 1111 км автомобильной дороге М5 "Урал" произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Автокатастрофа унесла жизнь четырех человек.

По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota Hilux допустил касательное столкновение с автомашиной Lada Kalina, выезжающей на автодорогу М5 "Урал" со стороны Сергиевска, после чего столкнулся с движущимся по "встречке" грузовиком. Водитель и два пассажира автомобиля Toyota Hilux, а также водитель грузовой автомашины скончались на месте ДТП.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует и.о прокурора Сергиевского района Алексей Петров. Также на месте происшествия работают пожарные спасатели ПСО 40 Самарской области.

Районная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ход доследственной проверки взят на контроль.