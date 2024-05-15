В Самаре на грузовой переправе через Волгу меняется расписание

C 20 мая вводится новое расписание движение судов на грузовой переправе "Октябрьский спуск - Рождествено".

Из Самары паром отходит в 8:00, 11:00, 14:00 и 18:00 ежедневно, в 20:00 - по пятницам и воскресеньям.

Из Рождествено рейсы будут осуществляться в 6:00, 9:30 ,12:30 и 16:30 ежедневно, в 19:00 - по пятницам и воскресеньям, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.