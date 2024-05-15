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Молодежная политика Общество

Школьники Самарской области поучаствовали в региональном этапе всероссийского проекта "Вызов Первых"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре, в школе № 77, завершился региональный этап всероссийского проекта "Вызов Первых". В 11 дисциплинах приняли участие более 250 школьников из Самарской области.

Фото: пресс-служба Движения Первых

"Вызов Первых" — всероссийский флагманский спортивный проект Движения Первых, в котором принимают участие команды в четырех возрастных категориях от 6 до 18 лет. Для каждой из них подобраны специальные спортивные состязания. Участниками регионального этапа стали 32 команды из 18 муниципальных образований Самарской области.

"Ключевой целью проекта является формирование у детей и молодежи привычки вести активный образ жизни, регулярно заниматься спортом, заботиться о своем здоровье. Такие соревнования показывают ребятам, что заниматься спортом это не только полезно для здоровья, но еще интересно и весело. Хочу отметить, что уже сегодня мы отмечаем большой интерес к нашим соревнованиям, на которые было подано более 2000 заявок. Уверена, что "Вызов Первых" покажет ребятам, что заниматься спортом — это норма, которая позволяет повышать качество нашей жизни", -прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.

В первой (от 6 до 9 лет) и второй (от 10 до 12 лет) возрастных категориях юные спортсмены поучаствовали в эстафете Первых, которая включала соревнования по классикам, метанию мячей в цель, планке, спортивной скакалке, игровую эстафету, гимнастику (тест на гибкость, наклон вперед), челночный бег и вышибалы. Одновременно с этим четыре человека из команды играли в бесконтактное регби (тег-регби). Эта дисциплина проводилась впервые. Ее основная особенность — наличие тэгов — двух лент на липучках, которые крепятся к поясу игрока. Задача игрока — занести мяч за зачетную линию команды соперника. Обороняющаяся команда должна остановить атакующую, срывая ленты с игрока, владеющего мячом.

Для третьей (от 13 до 15 лет) и четвертой возрастных категорий (от 16 до 18 лет) прошли состязания по прыжкам в длину с места, подтягиванию, метанию мячей в цель, планке, гибкости, челночному бегу, вышибалам, спортивной скакалке и тег-регби.

Важно отметить, что некоторые дисциплины, представленные на соревнованиях, сопряжены с нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

По итогам общекомандного зачета в первой возрастной категории (от 6 до 9 лет) победителем стала команда "СМТЛ" из Самары, второе место заняла команда "Школа 10" из Жигулевска, а третье место — "Комсомольский СТАРТ" из Кинельского района.

Во второй категории (от 10 до 12 лет) победила команда "БАТУТИСТЫ" из Волжского района. Второе и третье места заняли команды "СМТЛ" из Самары и "Греки" из Кинеля.

Команда "Клад" из Кинель-Черкасского района заняла первое место в возрастной категории от 13 до 15 лет. Серебро получили "Лидеры школы" из Чапаевска, бронзу — "Олимп 10" из Отрадного.

В четвертой категории (от 16 до 18 лет) третье место заняла команда "Десяточка 10 2" из Отрадного, второе место — "ШСК Ника" из Ставропольского района, а золото получила команда "СМТЛ" из Самары.
Теперь по итогам региональных соревнований на основании рейтинга будут выявлены 8 команд со всего Приволжского федерального округа, которые отправятся на Всероссийский этап, который пройдет в Казани в июле 2024 года.

В Самарской области на проект зарегистрировались около 2 000 человек. В течение всего года участники проходили онлайн тренировки, принимали спортивные вызовы в социальных сетях. Самые активные команды поучаствовали в муниципальном этапе, на котором прошло 20 игровых туров. Участие приняли более 600 человек в составе 56 команд. Из этих команд выявили победителей, которые и стали участниками регионального этапа.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение Первых" — крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.
Участниками Движения Первых являются более 5 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 40 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

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