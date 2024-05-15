Самарская погода вторые сутки подряд бьет рекорды по морозам

В Приволжском УГМС сообщили, что 14 и 15 мая на территории Самарской области была зафиксирована экстремально низкая температура воздуха.

Во вторник, 14 мая, был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха в трех населенных пунктах.В Авангарде был побит рекорд от 14 мая 1937 года. Тогда столбик термометра опустился до -3,4 градуса. В этот же день в 2024 году температура составила -5 градусов. В Аглосе в этот день был побит рекорд 2000 года (- 0,4 против нынешних -1,6 градусов), в Челно-Вершинах — рекорд 2011 года (-3,2 градуса против нынешних -3,5 градусов).

15 мая в регионе был перекрыт абсолютный минимум температуры от 2002 года в Клявлино (-2 градуса против нынешних -3,1) и Авангарде (- 2,5 градуса против нынешних -3).