Три человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Чапаевске

Во вторник, 14 мая, в Чапаевске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
В 18:07, в районе пересечения улиц Гражданской и Советской столкнулись Lada Granta, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112.
В аварии пострадали три человека. Одного из них пришлось вызволять из разбитой машины спасателям.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!