Три человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Чапаевске

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 14 мая, в Чапаевске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области