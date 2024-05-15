Самарские полицейские нашли водителя автобуса, выехавшего на "встречку"

В Самаре правоохранители нашли и привлекли к административной ответственности водителя автобуса, нарушившего ПДД.
Ранее в Интернете появилось видео, на котором автобус ПАЗ едет по трамвайным путям встречного направления.
Полицейские установили личность водителя (им оказался 31-летний мужчина) и составили в отношении него протокол о нарушении ПДД.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.