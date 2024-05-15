Самарские полицейские нашли водителя автобуса, выехавшего на "встречку"

В Самаре правоохранители нашли и привлекли к административной ответственности водителя автобуса, нарушившего ПДД.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором автобус ПАЗ едет по трамвайным путям встречного направления.

Полицейские установили личность водителя (им оказался 31-летний мужчина) и составили в отношении него протокол о нарушении ПДД.