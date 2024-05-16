Музей Рязанова проведет пешеходную экскурсию "Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре"

В понедельник, 20 мая, в 16:30 состоится пешеходная экскурсия "Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре" (12+). Ее проведет историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

Экскурсия пройдет в рамках 120-летия со дня первого сеанса кинематографа в Самарском городском театре. Экскурсанты прогуляются по местам, где в Самаре в конце XIX века впервые показали настоящий синематограф братьев Люмьер, появился первый в России плавучий электро-театр на барже, Самарское общество народных университетов демонстрировало научно-познавательные фильмы для детей.

Это возможность увидеть здания, где размещались кинотеатры дореволюционной Самары, а также узнать историю создания первых фильмов, правила организации кинотеатров и их репертуар.

Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на экскурсию свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.