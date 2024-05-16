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Происшествия

Самарские полицейские проводят проверку из-за "голой" фотосессии на могиле

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области модель Олеся К. устроила фотосессию в голом виде. По предварительным данным, 34-летняя уроженка Богатовского района Олеся снялась голышом на местном кладбище.

Сама модель заявила журналистам, что она на кладбище хотела "напитаться энергией природы", а могила принадлежит парню, которого она когда-то любила.

Известно, что Олеся работает с разными агентствами, кроме того, она принимала участие в фестивалях моды "Поволжские сезоны".

Жителям района фотосессия Олеси пришлась не по вкусу. Снимки уже заинтересовали полицейских.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность женщины установлена. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Между тем, Олеся уже написала в соцсетях: "Ох Богатое село доводит меня до ручки. Но с деревни взять. Эх".

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