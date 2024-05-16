Самарские полицейские проводят проверку из-за "голой" фотосессии на могиле

В Самарской области модель Олеся К. устроила фотосессию в голом виде. По предварительным данным, 34-летняя уроженка Богатовского района Олеся снялась голышом на местном кладбище.
Сама модель заявила журналистам, что она на кладбище хотела "напитаться энергией природы", а могила принадлежит парню, которого она когда-то любила.
Известно, что Олеся работает с разными агентствами, кроме того, она принимала участие в фестивалях моды "Поволжские сезоны".
Жителям района фотосессия Олеси пришлась не по вкусу. Снимки уже заинтересовали полицейских.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность женщины установлена. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Между тем, Олеся уже написала в соцсетях: "Ох Богатое село доводит меня до ручки. Но с деревни взять. Эх".
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.