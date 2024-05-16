Самарская область стала третьим среди регионов ПФО по численности населения

Согласно данным Росстата с учетом последней переписи Самарская область вошла в тройку лидеров по численности населения среди регионов Приволжского федерального округа. Это стало понятно по результатам уточнения данных в конце прошлого года. Вытеснить за пределы тройки лидеров Нижегородскую область удалось за последние пять лет.

Первенство в списке регионов по числу жителей в Приволжье принадлежит Башкортостану (4 064 361 человек), на втором месте Татарстан (с численностью населения 4 003 016 человек), на третьем — наш регион с числом жителей 3 127 842 человек. Четвертую строчку занимает Нижегородская область, где проживает 3 060 335 человек.

Ранее министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал, что наш регион находится в пятерке лидеров среди регионов ПФО в работе по сохранению численности населения.

"По темпам изменения численности населения с 2017 года Самарская область — четвертая в ПФО. Нас опережают Татарстан, республики Башкортостан и Марий Эл, пятерку замыкает Удмуртская Республика", — отметил Дмитрий Богданов.

"При этом если сравнивать Самарскую область со сходными по структуре экономики, показателями ВРП, численностью населения регионами округа, то ситуация у нас все же отличается в лучшую сторону. В абсолютных значениях численность населения за последние 7 лет в нашем регионе снизилась на 92 тыс. человек, а, например, в Нижегородской области — на 183 тыс. человек. Отдельно отмечу тот факт, что за последние 5 лет численность населения Самарской области превысила численность населения Нижегородской области — такое мы наблюдаем едва ли не впервые в истории", — рассказал министр.