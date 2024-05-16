В Самаре водитель автобуса сбил мужчину на остановке

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 16 мая, в Самаре произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области