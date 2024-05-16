В Самарской области пройдет фестиваль "Кино на службе Отечеству"

С 17 по 21 мая в Самаре при содействии общественной палаты Самарской области пройдет международный передвижной кинофестиваль "Кино на службе Отечеству". Фестиваль "Кино на службе Отечеству" учрежден по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам прошедшей в ноябре 2022 года встречи главы государства с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Фестиваль уже побывал в 30 регионах страны, а фестивальные события посетило более 200 000 человек. Проведены сотни творческих встреч режиссеров, музыкантов и поэтов со студентами высших и средних профессиональных учебных заведений России.

Анонс фестиваля 2024 года на территории Самарской области состоялся в рамках международного антифашистского форума деятелей культуры "Гитары в строю", который проходил на территории региона с 1 по 5 мая 2024 года. Исполнительный директор Международного передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству", историк Андрей Сушков рассказал о движении "Кино на службе Отечеству", призванном доносить историческую правду через искусство — кино, литературу, живопись.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, открывая форум, отметил важность просветительской составляющей форума.

"К нам приехали не только замечательные артисты, но и ведущие политологи нашей страны и иностранных государств, которые готовы обсудить честно, что происходит в мире сегодня, какому злу противостоит Россия, готовы поговорить и о дне сегодняшнем, и вспомнить, как все вместе противостояли нацизму 80 лет назад, как вместе победили это зло в Европе и в мире", — сказал губернатор.

"Лучшей нашей защитой является знание и просвещение об истории и происходящих сейчас событиях. Одно из эффективных орудий в информационной войне — это системная работа в сфере культуры. Кино наших фронтовых режиссеров, снятое в зоне Специальной военной операции — фильмы, отражающие подвиг, мужество и героизм воинов, членов их семей — это художественное отражение настоящих духовных ценностей России, заложенных нашими предками. Это кино должно стать базисом просветительской работы и воспитания, исцеляющей "мягкой силой", — добавил Андрей Сушков.

Напомним, в прошлом году фестиваль "Кино на службе Отечеству" уже проходил на территории Самарской области. В Тольяттинском государственном университете гости и участники фестиваля посмотрели и обсудили несколько картин: "Отважные. Про Любовь" (реж. О.Шигина), "Война и Вера" (реж. В.Водынски, опер. А.Тодоров), "Мариуполь. Голоса" (реж. Д. Хромых), а также документальный фильм "Свои" регионального телеканала "Губерния". "Сегодня в Тольятти мы показали 4 фильма. Многие ребята не сдерживали слезы. Они искренне сопереживали людям по ту сторону экрана. Мы добились того чего хотели. Мы разбудили их сердца", — отметила по итогам показов Екатерина Колотовкина, руководитель Комитета семей воинов Отечества по Самарской области.

Тема кинофестиваля созвучна его названию — "Служение Отечеству". Зрителям будут представлены фильмы, снятые в зоне СВО, а также состоится творческая встреча-обсуждение картин с командой фестиваля — фронтовыми режиссерами и операторами. Главная миссия фестиваля, по мнению организаторов, — это просветительская работа, которая на примере жизни участников специальной военной операции рассказывает о роли России в деле освобождения Донбасса.

Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Самарской области. Партнерами фестиваля выступили Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества, Студенческий Совет Самарской области.

Первые показы и презентация фестиваля "Кино на службе Отечеству" состоятся 17 и 18 мая на Международном патриотическом фестивале "Самарское знамя".

С 20 мая показы фильмов пройдут на базе учреждений образования и культуры Самарской области, модератором мероприятий выступит представитель Самарской области в Общественной палате Российской Федерации Павел Покровский.

20 мая, 12:00 — Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна;

20 мая, 15:00 — Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева;

20 мая, 18:30 — кинотеатр "Художественный";

21 мая, 10.00 — Самарский филиал Московского городского педагогического университета;

21 мая, 13:00 — Самарский государственный технический университет.