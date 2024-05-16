Самарцев приглашают на "Зарядку с чемпионами"

Начать утро активно на набережной Волги с именитыми российскими спортсменами предлагают жителям областной столицы 17 мая в рамках второго летнего спортивного марафона сторонников партии "Единая Россия".

На самарской набережной на площадке (рядом с бассейном ЦСКА) 17 мая в 10 утра пройдет "Зарядка с чемпионами". Начать утро пятницы самарцам и гостям города помогут легенды спорта: трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Хоркина, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, борец Роман Власов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Мнацакан Искандарян.

Все они — почетные гости международного турнира по греко-римской борьбе "Новая высота", который проходит в эти дни в Самаре, и известные спортсмены с удовольствием стали участниками второго летнего марафона сторонников партии "Единая Россия" "Сила спорта" на самарской площадке. Легенды российского спорта покажут тренировочные комплексы различной степени сложности и проведут мастер-классы для всех желающих.

Напомним, что летний Всероссийский спортивный марафон "Сила России", организованный сторонниками партии "Единая Россия", продлится до Дня физкультурника. В рамках спортивного праздника по всему региону пройдут открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, кекусинкай-каратэ, самбо, боксу, скандинавской ходьбе, йоге. Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях или зарегистрировать собственную спортплощадку можно на сайте проекта.