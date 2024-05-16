Три человека пострадали при столкновении "Четырнадцатой" и Lada Granta в Самарской области

В среду, 15 мая, в Клявлинском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:40 39-летний водитель ВАЗ-2114 на 3 км дороги Клявлино — Шентала не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 47-летнего мужчины.

В аварии пострадали оба водителя и 28-летний пассажир Lada Granta. Всех их госпитализировали.