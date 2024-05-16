В Самарской области предложили построить новую детскую больницу

Самарская областная детская клиническая больница им. Н. Н. Ивановой не выдерживает нагрузки. Необходимо строительство нового корпуса. Об этом 16 мая на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам заявила уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.

"У нас нет нормальной областной детской больницы. Все муниципалитеты говорят о катастрофической ситуации. Больница имени Ивановой не выдерживает той нагрузки, которая на нее возлагается. При этом есть проект строительства нового корпуса на ее территории. Я прошу учесть это при формировании бюджета", — сказала Ольга Гальцова.

Летом прошлого года в Самаре открыли новый корпус детской инфекционной больницы. Корпус на 100 коек в смену предназначен для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в круглосуточном режиме детям до 18 лет.