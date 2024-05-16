Заморозки задержали посевную, но не сильно повредили будущему урожаю.

Холодный май заставил поволноваться аграриев региона. Из-за внезапных морозов и снега под угрозой оказался урожай этого года. Однако, как на этой неделе доложил на оперативном совещании заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильдар Галиев серьезного ущерба посевам заморозки не нанесли. 95% озимых на полях области не пострадали. Однако природные аномалии нынешней весны сдвинули сроки посевной. На данный момент задержка составляет порядка 10 дней.

По словам директора Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СамНЦ РАН), доктора сельскохозяйственных наук, академика РАН Сергея Шевченко, данные поступающие из южных и центральных районов нашей губернии обнадеживают. Там первые майские заморозки практически не повредили озимые посевы. По северным районам пока не поступали данные по серьезным потерям озимых.

Что касается яровых посевов, то на этапе всходов овес и пшеница могут безболезненно выдерживать заморозки до -8 ℃, а, например, горох до -4 ℃. Так что температура на почве в районе нуля для посевов не помеха. "Таких проблем на полях, как случилось в Тамбовской, Липецкой, Воронежкой областях, где холода уничтожили или серьезно повредили посевы, в нашем регионе не предвидятся. Если не случится еще какая природная аномалия", — пояснил Сергей Шевченко.

Слова академика подтверждают самарские аграрии. Генеральный директор ООО "Степные просторы" (Большеглушицкий район) Николай Золотов сообщил Волга Ньюс, что заморозки на площадях предприятия были кратковременные и небольшие. "На почве температура опускалась не ниже -1℃. Поэтому на озимые посевы пшеницы они никак не повлияли. А культуры, что высевали ранней весной, например, кукуруза, еще не взошли. Так что ощутимых потерь от заморозков у нас нет", — рассказал он.

Садоводы и виноградари губернии пока весьма осторожны в оценке положения дел. Лозу и многие ягодные посадки успели вовремя укрыть, яблони в большинстве своем остались при завязях. Но полная картина станет ясна только через пару недель.