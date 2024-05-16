Грушинский не будут проводить в привычном формате фестиваль на Мастрюковских озерах в 2024 году

51-й Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах не состоится — организаторы готовят серию фестивальных концертов "На Грушинской волне", которые пройдут в Самарской области летом 2024.

Организаторы Грушинского фестиваля заявили о том, что летом 2024 г. мероприятие в традиционном формате и в привычном месте — на фестивальной поляне Мастрюковских озер — не состоится. Поляну закроют для посещения и проезда.

Это обусловлено, в первую очередь, возможными рисками проведения в текущих условиях столь масштабного массового мероприятия. Особенности ландшафта фестивальной поляны, находящейся в уникальном природном заповеднике в пойме Волги, не позволяют обеспечить надлежащие меры безопасности, возложенные на организатора массовых мероприятий в соответствии с законодательством.

В Грушинском клубе выразили уверенность в том, что традиция петь песни у костра под открытым небом и сидеть к плечу плечо на Горе обязательно будет продолжена. Сейчас они готовят серию фестивальных концертов под названием "На Грушинской волне", которые пройдут в Самарской области летом 2024 года.