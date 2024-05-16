Грушинский не будут проводить в привычном формате фестиваль на Мастрюковских озерах в 2024 году

51-й Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах не состоится — организаторы готовят серию фестивальных концертов "На Грушинской волне", которые пройдут в Самарской области летом 2024.
Организаторы Грушинского фестиваля заявили о том, что летом 2024 г. мероприятие в традиционном формате и в привычном месте — на фестивальной поляне Мастрюковских озер — не состоится. Поляну закроют для посещения и проезда.
Это обусловлено, в первую очередь, возможными рисками проведения в текущих условиях столь масштабного массового мероприятия. Особенности ландшафта фестивальной поляны, находящейся в уникальном природном заповеднике в пойме Волги, не позволяют обеспечить надлежащие меры безопасности, возложенные на организатора массовых мероприятий в соответствии с законодательством.
В Грушинском клубе выразили уверенность в том, что традиция петь песни у костра под открытым небом и сидеть к плечу плечо на Горе обязательно будет продолжена. Сейчас они готовят серию фестивальных концертов под названием "На Грушинской волне", которые пройдут в Самарской области летом 2024 года.
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А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!