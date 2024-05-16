ВСК: 74% страховых случаев с дорогой техникой — падения и царапины

По итогам 1 квартала 2024 года самым частым страховым случаем с гаджетами стало внешнее механическое воздействие — к нему относятся падения, царапины и пр. (74% обращений). На втором месте — противоправные действия третьих лиц (7%), на третьем — неисправность гаджета, в том числе брак (4%).

Также в 2024 году около 5% обращений было зафиксировано в рамках дополнительной или продленной гарантии на ремонт гаджета. Всего 52% страховых случаев приходится на мужчин.

По итогам 1 квартала 2024 года большинство обращений — 68% — было связано со смартфонами. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был равен 77%, а в 2022 году 84%, т. е. россияне с каждым годом все чаще страхуют и другие гаджеты. Например, с 8% до 17% выросло число страховых случаев с телевизорами. В топ гаджетов, с которыми россияне обращаются за получением компенсации, также входят планшеты (5%), наушники (4%), роботы-пылесосы (3%) и smart-часы (по 1,4%).

В 1 квартале 2024 года средний размер выплаты в связи с поломкой техники составил более 23,4 тыс. рублей. Самый дорогостоящий ремонт традиционно у телевизоров — 41,5 тыс. рублей в среднем (ремонт подорожал на 6%). Компенсация в связи с поломкой смартфона в среднем составляет 23 тыс. рублей, робота-пылесоса — 28 тыс. рублей, smart-часов — 25 тыс. рублей.