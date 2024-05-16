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В России стали возможны трансграничные переводы по номеру телефона

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ запустил международные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Перевести деньги можно клиентам более 30 банков в этих странах.

Как сообщили в пресс-службе банка, денежные средства отправляют в рублях, а получателю перевода деньги поступают в валюте счета карты банка-получателя.

"С расширением торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ, развитием трудовых отношений и ростом туристического потока увеличивается интерес граждан к международным переводам в дружественные страны. Наибольшей популярностью пользуются переводы за рубеж по номеру телефона: деньги можно отправить за пару кликов в мобильном банке, а получателю средства поступают на счет мгновенно. Уверен, что благодаря удобству, качеству и скорости новый сервис получит широкое распространение среди клиентов ПСБ, а мы продолжим поэтапно расширять географию трансграничных переводов с учетом популярности различных туристических направлений", - отметил Владимир Симоненко, руководитель центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в мобильном приложении ПСБ перейти на страницу "Платежи" в раздел "Переводы" и выбрать опцию "За рубеж", указав страну и номер телефона получателя.

Максимальная сумма разового перевода составляет 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в зависимости от страны получателя. Лимит по числу переводов не ограничен. При переводах в Узбекистан и Кыргызстан комиссия не взимается. При переводах в другие страны комиссия составит 1%.

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