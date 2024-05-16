В Самаре пройдет патриотический фестиваль "Самарское Знамя"

В Самаре с 17 по 19 мая пройдет Международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя", посвященный событиям русско-турецкой войны 1877–1878 гг., подвигу российских солдат и офицеров в освобождении балканских народов от 500-летнего османского ига, истории Самарского знамени и сохранению исторической памяти о вкладе жителей России в государственность и мирное существование многих стран Европы, развитию народной дипломатии и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В пятницу, 17 мая, в конференц-зале культурного центра им. Валерия Грушина национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (Самара, ул. Молодогвардейская, 151) состоится научно-практическая конференция с участием историков, филологов, реконструкторов, кинематографистов, этнографов, педагогов, студентов, школьников Самарской области и других регионов Российской Федерации, а также Республик Болгария, Сербии и Румынии. Начало в 12:00.

Трансляцию конференции, а также запись в повторе, можно посмотреть в официальной группе ВКонтакте регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области по ссылке.

Также 18 мая состоится VI Международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя" (Самара, Волжский пр., 1, корпус 1). В рамках фестиваля пройдет торжественный молебен в Самарском Иверском женском монастыре, монахини которого 147 лет назад вышили легендарное Самарское знамя. Молебен будет проводиться Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Мероприятие продолжит церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени П. В. Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада. Начало фестиваля в 12:00.

В 13:00 в Струковском саду (Самара, ул. Красноармейская, 2а) состоится церемония торжественного открытия VI Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя". В рамках церемонии пройдет торжественное награждение победителей творческих конкурсов и патриотический концерт с участием Военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области.

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные деятели, члены исторических клубов из разных регионов Российской Федерации, российские писатели и поэты, режиссеры, сценаристы, кинематографисты, почетные гости из России и Республики Болгария, потомки участников Русско-Турецкой войны 1877–1878 годов.

В течение всего дня в Струковском саду будут работать более 50 интерактивных площадок, среди которых воссоздающие быт, культуру и военные традиции конца XIX века, а также отражающие сегодняшнюю повестку, направленную на поддержку и прославление современных героев и побед России.