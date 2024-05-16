В Самаре пройдет патриотический фестиваль "Самарское Знамя"

В Самаре с 17 по 19 мая пройдет Международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя", посвященный событиям русско-турецкой войны 1877–1878 гг., подвигу российских солдат и офицеров в освобождении балканских народов от 500-летнего османского ига, истории Самарского знамени и сохранению исторической памяти о вкладе жителей России в государственность и мирное существование многих стран Европы, развитию народной дипломатии и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В пятницу, 17 мая, в конференц-зале культурного центра им. Валерия Грушина национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (Самара, ул. Молодогвардейская, 151) состоится научно-практическая конференция с участием историков, филологов, реконструкторов, кинематографистов, этнографов, педагогов, студентов, школьников Самарской области и других регионов Российской Федерации, а также Республик Болгария, Сербии и Румынии. Начало в 12:00.
Трансляцию конференции, а также запись в повторе, можно посмотреть в официальной группе ВКонтакте регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области по ссылке.
Также 18 мая состоится VI Международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя" (Самара, Волжский пр., 1, корпус 1). В рамках фестиваля пройдет торжественный молебен в Самарском Иверском женском монастыре, монахини которого 147 лет назад вышили легендарное Самарское знамя. Молебен будет проводиться Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Мероприятие продолжит церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени П. В. Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада. Начало фестиваля в 12:00.
В 13:00 в Струковском саду (Самара, ул. Красноармейская, 2а) состоится церемония торжественного открытия VI Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя". В рамках церемонии пройдет торжественное награждение победителей творческих конкурсов и патриотический концерт с участием Военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области.
В мероприятии примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные деятели, члены исторических клубов из разных регионов Российской Федерации, российские писатели и поэты, режиссеры, сценаристы, кинематографисты, почетные гости из России и Республики Болгария, потомки участников Русско-Турецкой войны 1877–1878 годов.
В течение всего дня в Струковском саду будут работать более 50 интерактивных площадок, среди которых воссоздающие быт, культуру и военные традиции конца XIX века, а также отражающие сегодняшнюю повестку, направленную на поддержку и прославление современных героев и побед России.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!