В Самаре ограничат движение в связи с полумарафоном

В воскресенье, 19 мая, в Самаре ограничат движение в районе стадиона для полумарафона "ЗаБег.РФ".

Ограничение будет действовать с 6:00 до 14:30 на участках:

— по ул. Дальней, от дома № 1А до ул. Арена 2018;

— по ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

— по Проезду № 2;

— по Проезду № 7.

Кроме того, с 20:00 18 мая до 14:30 19 мая на этих участках улиц нельзя будет останавливаться и парковаться.

Автобусы № 83 с 6:00 до 14:30 19 мая будут следовать по скорректированной схеме.