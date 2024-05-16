В Самаре пройдет чувашский праздник "Акатуй"

В субботу, 18 мая, в 11:00 в Самаре пройдет чувашский национальный праздник "Акатуй". Мероприятие, которое организуется при поддержке администрации г.о. Самара и ГКУ Самарской области "Дом дружбы народов", состоится по адресу: ул. Воронежская, 9. Организатором выступает СРОО "Самарское областное чувашское культурное общество "Пехиль" ("Благословение").

"Акатуй" посвящен окончанию весеннего сева. Красивый национальный обряд воспитывал любовь к родной земле и нелегкому крестьянскому труду. В переводе "ака" означает сев, "туй" - свадьба. Главными "персонажами" на этой символической свадьбе являются соха и земля, "повенчавшиеся" во время весеннего сева.

Чуваши в этот день собирались, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни. Мужчины устраивали спортивные соревнования: керешу (борьба на поясах), бег, скачки. Девушки вышивали полотенца, среди которых выбиралось самое красивое. Оно и становилось "знаменем" праздника "Акатуй", а остальные изделия дарили победителям состязаний.

Красочный, яркий чувашский праздник "Акатуй" из деревенского торжества земледельцев превратился в межнациональный праздник. В Самаре он проводится ежегодно. Основными участниками станут чувашские коллективы художественной самодеятельности.