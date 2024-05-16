НОВИКОМ наградил победителей олимпиады "Звезда"

В ведущих вузах Воронежа состоялось награждение победителей и призеров многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда". Технически одаренных молодых людей поздравили представители Воронежского регионального отделения (ВРО) Союза машиностроителей России и банка НОВИКОМ.
Награждение прошло в Воронежском государственном университете и Воронежском государственном техническом университете. В ходе мероприятия школьникам были вручены сертификаты, дипломы и памятные подарки от НОВИКОМа, дочернего банка Госкорпорации Ростех, и Воронежского регионального отделения СоюзМаш.
Совместно с Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей банк НОВИКОМ поддерживает программы профориентации для молодежи и содействует распространению инженерно-технического образования в регионе. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева является куратором ВРО СоюзМаш России.
"Ключевое условие достижения технологического лидерства нашей страны — наличие высококвалифицированного инженерного корпуса. Олимпиада "Звезда" выявляет талантливую молодежь, чьи знания и прорывные идеи в будущем послужат основой для инновационной конкурентоспособной экономики России. Основные клиенты нашего банка — сотрудники промышленных предприятий Ростеха, инженеры. Именно они сегодня становятся главными героями общества, двигателями прогрессивной технической мысли", — подчеркнул в ходе торжественной церемонии награждения заместитель управляющего дополнительного офиса НОВИКОМа в Воронеже Илья Лазукин.
"Звезда" — крупнейшая инженерная школьная олимпиада страны, которую организует Союз машиностроителей России. Она нацелена на стимулирование у школьников интереса к научно-исследовательской деятельности и их ориентацию на инженерные специальности. Выпускники школ, проявившие себя в олимпиаде, пользуются льготами при поступлении в ведущие вузы страны естественнонаучного и технологического профиля. В проведении олимпиады задействованы более 60 ведущих университетов России, а также ключевые корпорации оборонно-промышленного комплекса страны.
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