AI шагает по стране: Александр Ведяхин анонсировал серию научных лекций по искусственному интеллекту в российских регионах

Ведущие эксперты и CEO компаний расскажут о последних трендах в сфере технологий искусственного интеллекта в городах страны — от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Сбер совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI, ведущими бигтехами и вузами страны проведёт серию бесплатных лекций по искусственному интеллекту (AI) в крупнейших российских городах. Мероприятия будут длиться с мая по декабрь 2024 года.

Путешествие в мир искусственного интеллекта начинается 17 мая в Волгограде. На площадке ВолгГТУ выступят ключевые топ-менеджеры Сбера, CEO технологических компаний, научные эксперты и расскажут о современных трендах в развитии AI. Особое внимание будет уделено применению генеративного искусственного интеллекта в сфере креативных индустрий.

Лекции несут образовательный характер для развития компетенций в сфере искусственного интеллекта и популяризации технологий в российских регионах. В каждом из городов мероприятия будут посвящены наиболее актуальным и важным направлениям развития современных решений и разработок в одной из самых динамично развивающихся сфер мирового рынка. Спикеры расскажут о ключевых кейсах использования AI в различных отраслях бизнеса, медицины, области культуры и искусства, а также в решении социально значимых задач региона и его цифровой трансформации.

Лекции будут полезны тем, кто интересуется темами исследования и анализа данных, машинного обучения, выпускникам и студентам технических факультетов вузов, представителям компаний, а также всем, кто следит за последними трендами в сфере искусственного интеллекта.

"Технологии искусственного интеллекта уже сейчас трансформируют экономику стран, мировоззрение миллионов людей, формируют будущее. Мы видим, как растет эффективность бизнес-процессов, появляется больше инструментов для реализации творческих задумок, открываются новые горизонты человеческих супервозможностей. Для Сбера важно не только наращивать собственные разработки в области искусственного интеллекта и поддерживать научные исследования, но и с помощью профильных лекций повышать уровень знаний и доверия населения к AI-технологиям во всех регионах нашей страны. К слову, лекции будут идти как офлайн, так и онлайн, а это значит, что погрузиться в мир AI сможет каждый желающий!" — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Также лекции пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Владивостоке и других городах. Они состоятся на площадках ведущих университетов страны, в кампусах "Школы 21" и в рамках международных форумов.

Следить за расписанием региональных лекций и смотреть прямую трансляцию можно на сайте: aij.ru/lections.