Действия студента, ломавшего цветы у горельефа на площади Славы, прокомментировала директор колледжа

В соцсетях появилось видео, на котором молодой самарец взял с Вечного огня около горельефа "Скорбящей Матери-Родине" гвоздики и ломал их. "По данному факту проводится проверка", — сообщили в региональном ГУ МВД. В ходе расследования было установлено, что подросток является студентом Поволжского государственного колледжа.
Ситуацию прокомментировала директор колледжа Ольга Смагина.
"Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек ломает гвоздики возле горельефа "Скорбящей Матери-Родине". В главном герое видео мы, к сожалению, узнали одного из своих студентов. В колледже мы, весь педагогический состав, видим свою работу не только в том, чтобы передать знания, но и в том, чтобы формировать правильные ценности, воспитывать патриотические чувства в наших студентах, в наших детях, которые являются будущим нашей страны. Для студентов постоянно проводятся уроки мужества и классные часы в рамках проекта "Разговоры о важном" на патриотические темы.
Ряд тематических мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел на прошлой неделе, в преддверии важнейшего для нашей страны праздника. И студенты активно и с огромным интересом принимали в них участие, понимая важность сохранения исторической памяти сегодня. Наши педагоги проводят со студентами беседы, формируя в ребятах чувства патриотизма и гордости за свою родину. Многие студенты вовлечены в патриотическую работу, работу по поддержке наших военнослужащих: они плетут маскировочные сети, пишут письма на фронт, помогают в сборе гуманитарных грузов для наших военнослужащих. Это постоянная работа, которая безусловно должна вестись и дома, в семье. Такое поведение нашего студента, которое бросает тень на наше учебное учреждение, конечно же, недопустимо. Будут приняты самые строгие дисциплинарные меры", — сообщила Ольга Смагина.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!