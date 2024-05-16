Действия студента, ломавшего цветы у горельефа на площади Славы, прокомментировала директор колледжа

В соцсетях появилось видео, на котором молодой самарец взял с Вечного огня около горельефа "Скорбящей Матери-Родине" гвоздики и ломал их. "По данному факту проводится проверка", — сообщили в региональном ГУ МВД. В ходе расследования было установлено, что подросток является студентом Поволжского государственного колледжа.

Ситуацию прокомментировала директор колледжа Ольга Смагина.

"Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек ломает гвоздики возле горельефа "Скорбящей Матери-Родине". В главном герое видео мы, к сожалению, узнали одного из своих студентов. В колледже мы, весь педагогический состав, видим свою работу не только в том, чтобы передать знания, но и в том, чтобы формировать правильные ценности, воспитывать патриотические чувства в наших студентах, в наших детях, которые являются будущим нашей страны. Для студентов постоянно проводятся уроки мужества и классные часы в рамках проекта "Разговоры о важном" на патриотические темы.

Ряд тематических мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел на прошлой неделе, в преддверии важнейшего для нашей страны праздника. И студенты активно и с огромным интересом принимали в них участие, понимая важность сохранения исторической памяти сегодня. Наши педагоги проводят со студентами беседы, формируя в ребятах чувства патриотизма и гордости за свою родину. Многие студенты вовлечены в патриотическую работу, работу по поддержке наших военнослужащих: они плетут маскировочные сети, пишут письма на фронт, помогают в сборе гуманитарных грузов для наших военнослужащих. Это постоянная работа, которая безусловно должна вестись и дома, в семье. Такое поведение нашего студента, которое бросает тень на наше учебное учреждение, конечно же, недопустимо. Будут приняты самые строгие дисциплинарные меры", — сообщила Ольга Смагина.