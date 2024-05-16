В Самаре в ДТП насмерть разбился парень

В четверг, 16 мая, около 03:30 утра в Самаре произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным 21-летний водитель за рулем ВАЗ 211234 двигался по ул. Солнечной в направлении ул. 22 Партсъезда. В районе дома №5 он не справился с управлением и врезался в световую опору. Парень разбился насмерть.
Сотрудники госавтоинспекции выясняют причины трагедии.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!