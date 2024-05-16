В Самаре в ДТП насмерть разбился парень

В четверг, 16 мая, около 03:30 утра в Самаре произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным 21-летний водитель за рулем ВАЗ 211234 двигался по ул. Солнечной в направлении ул. 22 Партсъезда. В районе дома №5 он не справился с управлением и врезался в световую опору. Парень разбился насмерть.

Сотрудники госавтоинспекции выясняют причины трагедии.