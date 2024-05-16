Пара из Самарской области поженилась на выставке "Россия" в Москве

В четверг, 16 мая, молодая пара из Самарской области поженилась на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. В эти дни на ВДНХ проходит всероссийский свадебный фестиваль. Молодоженов, Александра и Анастасию Головановых, а также их родных и близких с созданием новой семьи поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
"Поздравляю вас. Вы — прекрасная пара. Очень надеюсь, что свою любовь вы пронесете через годы, через десятилетия", — обратился Дмитрий Азаров к молодоженам, которые после церемонии бракосочетания пришли на стенд родной Самарской области, где специально для них подготовили концертную программу.
Александр — потомственный военнослужащий в третьем поколении, выпускник Сызранского высшего военного училища летчиков — настоящей кузницы армейской авиации и единственного российского учебного заведения по подготовке вертолетчиков. Внук Героя Советского Союза полковника Голованова Александра Сергеевича. Анастасия — студентка Российского университета транспорта.
"Я вас сердечно благодарю за то, что вы выбрали для себя путь защитника Отечества. Уверен, что не подведете ни отца, ни деда. Так держать, — обратился Дмитрий Азаров к Александру. — Вы будете защитником и нашей Родины, и своей семьи, а супруга, уверен, будет помогать во всем, она станет хранительницей очага".
Торжественная церемония заключения брака состоялась на главной уличной сцене ВДНХ. Там же, на глазах тысяч посетителей выставки, молодые станцевали первый танец уже в статусе супругов.
"Вы заключили брак на выставке "Россия" в Год семьи, который был объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, что это событие вам запомнится на всю жизнь. Очень рад, что вы стали парой, которая украсила эту торжественную церемонию бракосочетания всей страны здесь, на выставке "Россия". Это большая честь. Уверен, что звание крепкой семьи вы пронесете через всю свою жизнь", — поздравил губернатор.
"Такая радость, что нам сегодня выпала большая честь представлять Самарскую область. Надеемся, что не подведем никого, — рассказала Анастасия и призналась, что очень рада была видеть в числе гостей губернатора Самарской области. — Рада, что он поддержал нас, что он был в такие радостные минуты с нами. Нам было очень важно услышать от губернатора слова поддержки. Это очень приятно. Для нас это большая честь, что сегодня он присутствовал и разделил этот праздник с нами".
"Мы действительно очень переживали, но правда, это того стоит, чтобы потом рассказать детям и внукам, что вот так получилось, что у нас была такая возможность так создать семью и так заключить свой брак, с которым нас поздравил губернатор. Это невероятно, — добавил Александр. — Очень горжусь нашей будущей семьей и, конечно же, нашей Родиной".
Родители молодых тоже приехали на свадьбу в столицу, чтобы поздравить с созданием семьи.
"Мы, глядя на детей, очень счастливы. Они светятся. Что для родителей главное? Конечно, счастье детей, — сказала мама невесты Ирина Ивонина. — Желаем им счастья, семейного благополучия, всего самого лучшего, всего доброго. Чтобы жили в мире и согласии. Ну и самое главное, чтобы любили друг друга. А мы рядышком, мы поддерживаем. Очень сегодня волновались, переживали. Такой масштаб выставки. Вся Россия, столько гостей. И все принимают участие в нашем празднике. Потрясающие эмоции. Участие в празднике губернатора Дмитрия Игоревича Азарова стало для всей семьи сюрпризом. Это было неожиданно, очень трогательно. Знаете, как-то так по-семейному, здорово получилось".
"Дочка выбрала достойного человека, мы очень рады, что они сегодня расписались. Дай Бог им счастья, здоровья", — добавил папа невесты Андрей Ивонин.
Глава региона поблагодарил родных и близких молодоженов за достойное воспитание детей. "Я вас поздравляю! Прекрасная пара. Уверен, что молодым будете помогать во всем, подсказывать, помогать набираться опыта. Я поздравляю вас", — обратился Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!