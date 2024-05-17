Синоптики: в Самарскую область вновь вернется тепло

В Приволжском УГМС составили прогноз погоды на ближайшие дни. С 17 по 20 мая в Самарской области ожидается потепление.

В пятницу, 17 мая, в Самаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +16…+18 °C.

В субботу, 18 числа, в Самарской области сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, ветер неустойчивый слабый, температура воздуха +3…+8 °C. Днем местами пройдет небольшой дождь, ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха +13…+18 °C.

19 мая в регионе прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +3…+8 °C, днем +15…+20 °C.

В начале рабочей недели, 20 числа, по прогнозам потеплеет. Ночью - малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха +3…+8 °C. Днем будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5…10 м/с. Столбик термометра поднимется до +17…+22 °C.