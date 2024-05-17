В канализации Самарских коммунальных систем застрял бобер

В начале мая в канализационно-насосной станции Самарских коммунальных систем, расположенной на проспекте Кирова 33, произошло необычное происшествие. Бобер попал в цех предприятия из канализационного коллектора через устройство для задержки мусора, известное как "грабли". Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента охоты и рыболовства.

"Сотрудники предприятия были обеспокоены и обратились за помощью к специалистам департамента охоты и рыболовства Самарской области. На место прибыли специалист южного территориального отдела департамента охоты и рыболовства Самарской области Моргачёв С. В. и егерь охотничьего угодья Рубежное Козлов А. Л., которые приняли решение выпустить бобра на волю", - отмечается в сообщении.

Благодаря слаженным действиям специалистов и работников КНС СКС, животное было успешно возвращено в естественную среду обитания.