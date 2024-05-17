РКЦ "Прогресс" ведет переговоры о строительстве космодромов за рубежом

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" ведет с зарубежными государствами переговоры по строительству на их территории космодромов, пишет ria.ru со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Баранова.

"Многим зарубежным специалистам понятны преимущества ракетной техники нашего производства, мы ведем переговоры с рядом стран по строительству космодромов на их территории", - сказал Баранов.

В 2022 г. было прекращено сотрудничество с Францией по реализации проекта "Союз" в ГКЦ" (на космодроме Европейского космического агентства (ЕКА) Куру во французской Гвиане). "Пуски прекратились по инициативе европейской стороны, несмотря на очевидную для них выгоду при использовании наших ракет по сравнению с носителями их разработки", - подчеркнул Баранов.