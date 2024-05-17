В Южном Городе напали на 10-летнюю девочку

Полицейские разбираются в ситуации, которая произошла в Южном Городе Волжского района Самарской области. Там пострадала 10-летняя девочка.

Видео нападения появилось в соцсетях. Судя по всему, происходящее сняли камеры наблюдения на доме. Жители сообщали, что подросток набросился на девочку, душил и нанес побои. В результате пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга. Участники чатов писали, якобы нападавший учится и живет в Южном Городе, зовут его Давлат. Некоторые пользователи также сообщали, будто бы компания с этим мальчиком также пыталась напасть на другую девочку. В ситуации уже разбираются правоохранители.

"В ходе мониторинга Интернета сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей видеопубликацию, на которой в отношении несовершеннолетней девочки совершены противоправные действия. По данному факту полицейские проводят проверку, по результату которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские также добавили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже установили участников конфликта.