РСХБ внедрил систему интеллектуального подбора запасных частей для сельскохозяйственной техники

Пользователи маркетплейса Своё Фермерство могут воспользоваться системой интеллектуального подбора запасных частей на сельскохозяйственную технику по заводскому коду детали.

Согласно статистике аграрного маркетплейса Своё Фермерство, более 40% просматриваемых товаров приходится на категорию "Запчасти" для сельскохозяйственной техники. При этом динамика спроса на товары данной категории показывает 50% рост от месяца к месяцу. За первый квартал 2024 года спрос на запчасти увеличился более, чем в 2 раза. Количество товарных предложений в категории "запчасти" на текущий момент превысило отметку в 2,5 миллиона единиц. За последние полгода поставщики добавили более 500 000 запчастей и расходных материалов для сельскохозяйственной техники на свои товарные витрины на маркетплейсе.

Существенный рост спроса на запчасти для сельскохозяйственной техники на маркетплейсе Своё Фермерство объясняется не только сезонностью и кратным расширением ассортимента маркетплейса. За последние полгода специалистам маркетплейса удалось значительно усовершенствовать и оптимизировать подбор оригинальных и аналоговых запасных частей для импортозамещенной сельскохозяйственной техники.

Теперь пользователям маркетплейса доступен поиск товаров по коду детали (артикулу), присваиваемому заводом-изготовителем и однозначно идентифицирующему деталь. Пользователю достаточно ввести код детали в поле поиска по товарам и нажать кнопку "Найти". Система анализирует и выдает список предложений, содержащих указанный код детали в наименовании товара или его характеристиках. Для дополнительного удобства пользователей в поисковой строке реализованы автоподсказки, которые отображают наиболее подходящие по запросу варианты товаров и значительно экономят время пользователей.

Самый простой способ узнать код детали — найти заводскую маркировку на поверхности детали или на упаковке (если сохранилась).

Кроме того, покупателям доступна удобная система поиска запасных частей по названию товара, по поставщику, по бренду, по стране производства, а также гибкая система фильтров, позволяющая подобрать товары со скидками и предложения, доступные к покупке с кредитной поддержкой банка. Причем заявку на кредит можно подать прямо из карточки товара буквально в 2 клика.

Всего в базе маркетплейса Своё Фермерство более 3 млн товарных единиц от 15 000 поставщиков. Посещаемость площадки более 500 000 пользователей в месяц. На платформе представлено 90% сельскохозяйственной техники отечественных производителей.