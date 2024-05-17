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РСХБ внедрил систему интеллектуального подбора запасных частей для сельскохозяйственной техники

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пользователи маркетплейса Своё Фермерство могут воспользоваться системой интеллектуального подбора запасных частей на сельскохозяйственную технику по заводскому коду детали.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Согласно статистике аграрного маркетплейса Своё Фермерство, более 40% просматриваемых товаров приходится на категорию "Запчасти" для сельскохозяйственной техники. При этом динамика спроса на товары данной категории показывает 50% рост от месяца к месяцу. За первый квартал 2024 года спрос на запчасти увеличился более, чем в 2 раза. Количество товарных предложений в категории "запчасти" на текущий момент превысило отметку в 2,5 миллиона единиц. За последние полгода поставщики добавили более 500 000 запчастей и расходных материалов для сельскохозяйственной техники на свои товарные витрины на маркетплейсе.

Существенный рост спроса на запчасти для сельскохозяйственной техники на маркетплейсе Своё Фермерство объясняется не только сезонностью и кратным расширением ассортимента маркетплейса. За последние полгода специалистам маркетплейса удалось значительно усовершенствовать и оптимизировать подбор оригинальных и аналоговых запасных частей для импортозамещенной сельскохозяйственной техники.

Теперь пользователям маркетплейса доступен поиск товаров по коду детали (артикулу), присваиваемому заводом-изготовителем и однозначно идентифицирующему деталь. Пользователю достаточно ввести код детали в поле поиска по товарам и нажать кнопку "Найти". Система анализирует и выдает список предложений, содержащих указанный код детали в наименовании товара или его характеристиках. Для дополнительного удобства пользователей в поисковой строке реализованы автоподсказки, которые отображают наиболее подходящие по запросу варианты товаров и значительно экономят время пользователей.

Самый простой способ узнать код детали — найти заводскую маркировку на поверхности детали или на упаковке (если сохранилась).

Кроме того, покупателям доступна удобная система поиска запасных частей по названию товара, по поставщику, по бренду, по стране производства, а также гибкая система фильтров, позволяющая подобрать товары со скидками и предложения, доступные к покупке с кредитной поддержкой банка. Причем заявку на кредит можно подать прямо из карточки товара буквально в 2 клика.

Всего в базе маркетплейса Своё Фермерство более 3 млн товарных единиц от 15 000 поставщиков. Посещаемость площадки более 500 000 пользователей в месяц. На платформе представлено 90% сельскохозяйственной техники отечественных производителей.

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