Школьники Самарской примут участие в игре "Зарница 2.0"

260 школьников станут участниками регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Молодежном центре "Лесная сказка". В течение трех дней ребята покажут свои знания и раскроют навыки по основам военных знаний, физической культуре и истории.
"Зарница 2.0" — всероссийская игра Движения Первых с применением цифровых технологий. Проект включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре принимают участие школьники от 8 до 17 лет из всех регионов России.
В Самарской области уже прошли отборочные (школьные), муниципальные и зональные этапы, где города и районы были поделены по географическому принципу. В отборочных соревнованиях приняло участие более 30 000 человек. По результатам были отобраны лучшие команды, которые будут соревноваться на региональном этапе, который пройдет с 17 по 19 мая. По его итогу две команды-победителя в старшей (от 14 до 17 лет) и средней (от 11 до 13 лет) возрастных категориях представят регион на окружном этапе Приволжского федерального округа, который пройдет летом.
"Зарница 2.0 — это мультиформатный проект, который объединяет традиционные военно-спортивные соревнования и современные технологические разработки. Например, управление беспилотными летательными аппаратами позволит участникам погрузиться в мир авиации и дронов, познакомиться с принципами их работы и использования в различных сферах. Изучение кибербезопасности поможет школьникам защитить свои данные и личную информацию от хакеров и киберпреступников. Изучение топографии позволит им разбираться в основах картографии и ориентировании на местности, что может быть полезно и в повседневной жизни", — прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.
В рамках регионального этапа для ребят средней (от 11 до 13 лет) и старшей (от 14 до 17 лет) возрастных категорий пройдут испытания по оказанию первой помощи и тактической медицине, спортивной подготовке, проверка знаний основ государственности и военной истории, строевой подготовке, общевойсковой грамотности, основам радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, участники пройдут военизированную полосу препятствий и тактическую игру на местности.
Также школьники пройдут испытания по условным военным специализациям: военно-полевая (тактическая) медицина, инженерно-саперное дело, основы управления и противодействия БПЛА, штурм и тактика боя в ограниченном пространстве, кибербезопасность, фактчекинг и противодействие фейковой информации, топография, спортивное ориентирование и корректировка, основы военной журналистики.
Всероссийский финал игры пройдет в сентябре 2024 года и объединит 640 лучших бойцов со всей страны. За звание лучших в нем сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачетах на окружных этапах.
Военно-спортивная игра организуется и проводится при поддержке министерства образования и науки Самарской области, министерства молодежной политики Самарской области.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!