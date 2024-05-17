Школьники Самарской примут участие в игре "Зарница 2.0"

260 школьников станут участниками регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Молодежном центре "Лесная сказка". В течение трех дней ребята покажут свои знания и раскроют навыки по основам военных знаний, физической культуре и истории.

"Зарница 2.0" — всероссийская игра Движения Первых с применением цифровых технологий. Проект включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре принимают участие школьники от 8 до 17 лет из всех регионов России.

В Самарской области уже прошли отборочные (школьные), муниципальные и зональные этапы, где города и районы были поделены по географическому принципу. В отборочных соревнованиях приняло участие более 30 000 человек. По результатам были отобраны лучшие команды, которые будут соревноваться на региональном этапе, который пройдет с 17 по 19 мая. По его итогу две команды-победителя в старшей (от 14 до 17 лет) и средней (от 11 до 13 лет) возрастных категориях представят регион на окружном этапе Приволжского федерального округа, который пройдет летом.

"Зарница 2.0 — это мультиформатный проект, который объединяет традиционные военно-спортивные соревнования и современные технологические разработки. Например, управление беспилотными летательными аппаратами позволит участникам погрузиться в мир авиации и дронов, познакомиться с принципами их работы и использования в различных сферах. Изучение кибербезопасности поможет школьникам защитить свои данные и личную информацию от хакеров и киберпреступников. Изучение топографии позволит им разбираться в основах картографии и ориентировании на местности, что может быть полезно и в повседневной жизни", — прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.

В рамках регионального этапа для ребят средней (от 11 до 13 лет) и старшей (от 14 до 17 лет) возрастных категорий пройдут испытания по оказанию первой помощи и тактической медицине, спортивной подготовке, проверка знаний основ государственности и военной истории, строевой подготовке, общевойсковой грамотности, основам радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, участники пройдут военизированную полосу препятствий и тактическую игру на местности.

Также школьники пройдут испытания по условным военным специализациям: военно-полевая (тактическая) медицина, инженерно-саперное дело, основы управления и противодействия БПЛА, штурм и тактика боя в ограниченном пространстве, кибербезопасность, фактчекинг и противодействие фейковой информации, топография, спортивное ориентирование и корректировка, основы военной журналистики.

Всероссийский финал игры пройдет в сентябре 2024 года и объединит 640 лучших бойцов со всей страны. За звание лучших в нем сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачетах на окружных этапах.

Военно-спортивная игра организуется и проводится при поддержке министерства образования и науки Самарской области, министерства молодежной политики Самарской области.