Мужчина из Сызрани пытался спрятаться от приставов на сеновале

В Сызрани судебные приставы разыскали должника по алиментам, скрывавшегося у новой сожительницы. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.
После развода мужчина должен был выплачивать алименты двоим детям, но отлынивал от этой обязанности. Приставы завели на него разыскное дело и выяснили, что сызранец может скрываться у своей новой возлюбленной. Сотрудники ведомства пришли к женщине, но в ее доме мужчины не было. Однако при осмотре двора она начала нервничать, и приставы догадались, что должник может оказаться на сеновале. Там его и разыскали: нерадивый отец прятался среди сухой травы.
Из-за неуплаты алиментов ему назначили 20 часов обязательных работ. А если он продолжит избегать своих обязанностей, уме будет грозить уже уголовная ответственность.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.