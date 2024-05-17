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Происшествия

Мужчина из Сызрани пытался спрятаться от приставов на сеновале

СЫЗРАНЬ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани судебные приставы разыскали должника по алиментам, скрывавшегося у новой сожительницы. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Фото: УФССП СО

После развода мужчина должен был выплачивать алименты двоим детям, но отлынивал от этой обязанности. Приставы завели на него разыскное дело и выяснили, что сызранец может скрываться у своей новой возлюбленной. Сотрудники ведомства пришли к женщине, но в ее доме мужчины не было. Однако при осмотре двора она начала нервничать, и приставы догадались, что должник может оказаться на сеновале. Там его и разыскали: нерадивый отец прятался среди сухой травы.

Из-за неуплаты алиментов ему назначили 20 часов обязательных работ. А если он продолжит избегать своих обязанностей, уме будет грозить уже уголовная ответственность.

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