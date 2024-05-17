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РСХБ запускает медиапроект о путешествиях по России

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк поддерживает национальный вектор по развитию сельских территорий и набирающего популярность направления путешествий по России — агротуризм. На базе собственной цифровой платформы Своё За городом банк запускает онлайн-журнал о поездках по разным регионам страны.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Современные российские мегаполисы давно стали точкой притяжения туристов. Но мало кто из них знает, что путешествие за город может быть не менее увлекательным. В целях расширения и популяризации знаний о России, её культурном наследии и истории на платформе-агрегаторе агротуров Своё За городом Россельхозбанк запускает онлайн-журнал, в котором собраны небанальные маршруты путешествий в окрестностях известных городов и тематические викторины. Помимо материалов редакции в журнале будут опубликованы авторские рассказы тревел-блогеров и просто увлеченных путешественников-амбассадоров платформы.

Согласно данным аналитиков Своё За городом, наиболее популярными регионами для внутреннего туризма за прошедший год стали Московская область (32% от всех приобретённых маршрутов путешествий), Республика Калмыкия (15%), Тверская область (11%), Краснодарский край (10%) и Калужская область (7%). При этом самой посещаемой программой за время существования платформы стала дегустация сыра на воздушном шаре. Также эксперты РСХБ отмечают, что потребительский спрос года на агротуристические маршруты за I квартал 2024 вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Россия — страна, удивительная по красоте природы, многообразию культуры и исторических традиций. В течение последнего времени мы отмечаем растущий интерес к путешествиям внутри страны как среди граждан (около 90% туристов), так и со стороны иностранных гостей. Для тех, кто не останавливается на общей информации в известных путеводителях, мы создали журнал с маршрутами, картами и инструкциями, которые сделают отдых в любой точке нашей страны незабываемым", — отметила Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.

В мае 2021 года РСХБ запустил платформу Своё За городом, цель которой — помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные предложения — от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с организаторами туров в лице фермеров, которые могут бесплатно зарегистрировать и запустить свои маршруты, а туристы — с легкостью забронировать и оплатить поездку. Сейчас на платформе около 2000 программ путешествий.

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