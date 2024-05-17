ВСК выплатила россиянам более 6 млн рублей по итогам травм в майские праздники

По итогам майских праздников в 2024 году россияне получили в 1,8 раз больше травм, чем в 2023 году — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Причем 78% обращений было зафиксировано в период первых выходных дней (первомайские каникулы). И только 22% пришлось на период празднования Дня Победы.

По данным Страхового Дома ВСК, в России ежегодно растет число несчастных случаев в майские праздники. Так, в 2023 году их количество выросло в 1,6 раз, а в 2024 году — еще в 1,8 раз.

Пострадавшими от несчастных случаев чаще всего становятся мужчины — 55% страховых событий. Причем в 40% случаев инициатором обращения за страховой выплатой вместо них являются женщины.

Самыми травмоопасными регионами в майские праздники стали Уфа (22% от общего числа происшествий) и Магнитогорск (17%). В перечень также вошли Приморье, Великий Новгород, Новосибирск и Казань (по 5%). Всего 11% ЧП во время майских каникул произошло во время туристических поездок, остальные 89% — в родных регионах застрахованных.

С возрастом россияне более осторожно подходят к отдыху в майские праздники. Так, 44% происшествий в этот период пришлось на детей и подростков, 11% — на страхователей в возрасте 18-29 лет, по 17% — на страхователей в возрасте 30-39 лет и 40-49 лет, и всего по 5% — на страхователей в возрасте 50-59 лет и старше 60 лет.

Общий объем выплат за травмы по итогам майских праздников в 2024 году составил более 6 млн рублей.