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Сбер снова повышает ставки по вкладу в юанях

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 мая Сбер вновь повысил ставки по вкладу в юанях. В зависимости от срока хранения рост достигает до 0,7 процентных пункта. Максимальный доход можно получить, если открыть депозит на три года на сумму от 1 млн юаней.

"Вклад в юанях" можно оформить на 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней, максимальная не ограничена. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Открыть "Вклад в юанях" можно в СберБанк Онлайн или любом отделении Сбербанка.

Покупать валюту заранее для открытия вклада не обязательно: можно перевести деньги со счёта или карты в рублях или другой валюте. Конвертация в юани произойдёт по курсу Банка, действующему на момент подтверждения перевода денег. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно. Можно оставить доход на вкладе или перечислить на карту или счёт. Деньги на валютном депозите застрахованы, как и сбережения в рублях. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях.

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