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НОВИКОМ и промышленники Татарстана обсудили меры господдержки

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ, дочерний банк Госкорпорации Ростех, встретился с промышленниками в Татарстане. Заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов провел ряд встреч с бизнес-сообществом республики в рамках XV Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Меры господдержки предприятий представители дочернего банка Ростеха обсудили с промышленниками региона на круглом столе, который открыл Председатель Промышленного кластера республики Сергей Майоров. В рамках дискуссии специалисты НОВИКОМа поделились с ведущими компаниями Татарстана информацией по инструментам господдержки проектов, доступ к которым осуществляет банк.

Также представители НОВИКОМа обсудили с АО "РариТЭК Холдинг" вопросы индивидуальной программы для поставщиков ПАО "КАМАЗ".

Помимо этого, в рамках участия в форуме Алексей Кузнецов провел ряд встреч с потенциальными и действующими клиентами НОВИКОМа.

"Татарстан — один из крупнейших производственных центров России, локомотив технологического развития нашей страны. Мы уже осуществляем обслуживание ключевых предприятий республики и планируем значительно расширить пул партнеров в регионе в ближайшее время. Кроме того, мы всегда готовы проконсультировать представителей промышленности по мерам господдержки, в которых НОВИКОМ обладает непревзойденным уровнем экспертизы", — подчеркнул Алексей Кузнецов.

НОВИКОМ тесно взаимодействует с Республикой Татарстан. Между банком и Правительством республики подписано соглашение о сотрудничестве. А в апреле этого года НОВИКОМ и Минпромторг региона заключили соглашение, направленное на развитие системы финансирования предприятий промышленности и организацию взаимодействия с технопарками и особыми экономическими зонами на территории Татарстана. Столь плотное сотрудничество позволяет развивать экономику республики, привлекать инвестиции и создавать благоприятные условия для бизнеса.

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