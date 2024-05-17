Новый детский сад построили по нацпроекту в Промышленном районе Самары

В пятницу, 17 мая, губернатор Дмитрий Азаров побывал в новом корпусе детского сада № 332 в Промышленном районе Самары и оценил условия, созданные там для развития дошкольников.

Яркое трехэтажное современное здание на пр. Кирова, 232 — новый корпус муниципального дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка — детский сад № 332". Корпус рассчитан на 240 детей в возрасте до семи лет, в том числе 80 мест — для малышей 1-3 лет. Здесь есть музыкальный и физкультурный залы, комнаты для групповых занятий, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, пищеблок, медицинский блок, прачечная, лифт. На третьем этаже здания — прогулочная терраса. Кроме того, в детском саду созданы необходимые условия для маломобильных граждан.

На территории нового корпуса, помимо групповых площадок с тентовыми навесами, предусмотрены две спортивные площадки. Оборудована даже метеорологическая станция, чтобы ребята могли учиться наблюдать за погодой.

Строительство объекта велось в рамках национального проекта "Демография", реализуемого в стране по решению президента России Владимира Путина, за счет федеральных, региональных и муниципальных средств.

Дмитрий Азаров осмотрел помещения детского сада, пообщался с коллективом педагогов, воспитанниками. Воспитатели продемонстрировали работу мультимедийного оборудования в ходе обучающего занятия для малышей. Также губернатор оценил просторный спортивный зал. "Зал комфортный, современный, безопасный, оснащен разнообразным оборудованием и техническими средствами обучения, много мягких модулей, здесь можно проводить и спортивные, и разные другие мероприятия", — рассказали педагоги.

На встрече с родителями воспитанников Дмитрий Азаров поинтересовался, насколько новый детсад оправдал их ожидания. "На все сто процентов", — ответили мамы малышей.

"Очень рад это слышать, — сказал губернатор. — На мой взгляд, все очень уютно, достойно, красиво. Но, конечно, главное — мнение родителей, которые сюда каждый день ребятишек приводят и которые надеются, что детский сад станет для них вторым домом, пока они работают, заняты своими хозяйственными делами".

Как рассказали мамы ребят, в садике уже сформировался родительский актив. Губернатор отметил важность участия родителей в жизни детского сада: "Уверен, педагогический коллектив сделает все, что необходимо, чтобы детки получили и навыки, и знания. Но ни одному педагогическому коллективу невозможно справиться с воспитанием, обучением ребенка без включенности в этот процесс семьи — мамы, папы, бабушек, дедушек. Очень надеюсь, что совместными усилиями этот процесс будет происходить быстрее и успешнее, и дети вырастут настоящими патриотами нашей великой страны, успешными людьми".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что строительство новых детских садов, школ, оснащение образовательных учреждений новым оборудованием — все это нацелено на развитие системы образования. "Наша региональная система образовательная входит в пятерку лучших в стране. Конечно, это очень высокое достижение", — напомнил губернатор.

Оценивание проводилось Министерством просвещения РФ по итогам 2023 г. с учетом более 60 показателей интегрального рейтинга. "Качество образования очень и очень достойное, постоянно будем и дальше уделять этому вопросу первейшее внимание, потому что за этим будущее нашего региона и нашей страны. И надеюсь, вместе с вами это будущее вырастим успешным и достойным", — обратился глава региона к родителям ребят.

Дмитрий Азаров передал детскому саду подарок — робототехнический набор, предназначенный для развития логических и творческих способностей дошкольников.

"Хотела бы выразить вам огромную благодарность от всех жителей Промышленного района города Самары за ваш созидательный труд, за внимание и понимание наших проблем, за всестороннюю помощь Промышленному району. И конечно, за исполнение долгожданной мечты всех родителей района — за этот великолепный детский сад. Уверена, дети здесь будут всесторонне развиваться и будут счастливы", — поблагодарила губернатора Валентина Коннова, мать одного из воспитанников.

Как отметила глава Самара Елена Лапушкина, строительство детских садов и школ — задача особенно важная и особенно радостная. "Мы понимаем, что город растет, развивается. Совершенно точно, такого масштабного строительства, такого количества детских садов и школ не было бы возможно, если бы не национальные проекты, которые инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин, без личного, очень активного, очень деятельного, внимательного участия нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Мы понимаем, что это инвестиции в будущее, в развитие нашей страны и, конечно, нашего города, чему мы очень рады", — сказала она.